Мобилизованные из Нового Уренгоя обратились к землякам

Мобилизованные из Нового Уренгоя проходят боевую подготовку в учебном центре Тюмени
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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, маскхалат, маскировка, мобилизованные, снайпера, маскировочная одежда
Мобилизованные сообщили, что у них все хорошо Фото:
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Мобилизация в России

Мобилизованные из Нового Уренгоя (ЯНАО) рассказали об учениях и быте в тюменском учебном центре. Видео опубликовано в telegram-канале «Мобилизация Ямал».

«Мы уже неделю находимся на учениях. Кормят хорошо. Учат стрелять, РХБЗ. За нас не переживайте, у нас все прекрасно», — сообщили военнослужащие.

Ранее сообщалось, что военные из Губкинского (ЯНАО) сделали фотографии ракет, на которых написали имя мэра города Андрея Гаранина и передали привет землякам. На ракетах они также написали слоган родного города «Губкинский — северное счастье».

В РФ частичная мобилизация была объявлена 21 сентября, а закончилась 28 октября. Из ЯНАО призвано 920 человек.

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Мобилизованные из Нового Уренгоя (ЯНАО) рассказали об учениях и быте в тюменском учебном центре. Видео опубликовано в telegram-канале «Мобилизация Ямал». «Мы уже неделю находимся на учениях. Кормят хорошо. Учат стрелять, РХБЗ. За нас не переживайте, у нас все прекрасно», — сообщили военнослужащие. Ранее сообщалось, что военные из Губкинского (ЯНАО) сделали фотографии ракет, на которых написали имя мэра города Андрея Гаранина и передали привет землякам. На ракетах они также написали слоган родного города «Губкинский — северное счастье». В РФ частичная мобилизация была объявлена 21 сентября, а закончилась 28 октября. Из ЯНАО призвано 920 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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