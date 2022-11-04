Мобилизованные из Нового Уренгоя обратились к землякам

Мобилизованные из Нового Уренгоя (ЯНАО) рассказали об учениях и быте в тюменском учебном центре. Видео опубликовано в telegram-канале «Мобилизация Ямал».
«Мы уже неделю находимся на учениях. Кормят хорошо. Учат стрелять, РХБЗ. За нас не переживайте, у нас все прекрасно», — сообщили военнослужащие.
Ранее сообщалось, что военные из Губкинского (ЯНАО) сделали фотографии ракет, на которых написали имя мэра города Андрея Гаранина и передали привет землякам. На ракетах они также написали слоган родного города «Губкинский — северное счастье».
В РФ частичная мобилизация была объявлена 21 сентября, а закончилась 28 октября. Из ЯНАО призвано 920 человек.
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Мобилизованные из Нового Уренгоя (ЯНАО) рассказали об учениях и быте в тюменском учебном центре. Видео опубликовано в telegram-канале «Мобилизация Ямал». «Мы уже неделю находимся на учениях. Кормят хорошо. Учат стрелять, РХБЗ. За нас не переживайте, у нас все прекрасно», — сообщили военнослужащие. Ранее сообщалось, что военные из Губкинского (ЯНАО) сделали фотографии ракет, на которых написали имя мэра города Андрея Гаранина и передали привет землякам. На ракетах они также написали слоган родного города «Губкинский — северное счастье». В РФ частичная мобилизация была объявлена 21 сентября, а закончилась 28 октября. Из ЯНАО призвано 920 человек.