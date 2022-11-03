03 ноября 2022

В ЯНАО семьи военных бесплатно покатаются на коньках и лыжах

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Каток. Тюмень, каток, зимний отдых, катание на коньках, активный отдых
Члены семей военнослужащих смогут бесплатно покататься на коньках и лыжах в Надымском районе Фото:
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В Надымском районе ЯНАО члены семей военнослужащих с 4 по 6 ноября смогут бесплатно покататься на коньках и лыжах. Как сообщает мэрия в telegram-канале, для этого необходимо предъявить справку из военкомата.

«Семьи военнослужащих могут бесплатно посетить массовые катания в ледовом дворце спорта „Надым“ и на лыжных базах города и Пангод. Коньки и лыжи будут выданы бесплатно», — сообщили в администрации.

Свободный вход организован в эти дни в музее и Доме природы. В детской библиотеке работает комната для ребят в возрасте от пяти лет.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО несовершеннолетние дети участников СВО смогут бесплатно посещать кружки и секции в госучреждениях. Детям будут доступны занятия в более чем 250 творческих объединениях.

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В Надымском районе ЯНАО члены семей военнослужащих с 4 по 6 ноября смогут бесплатно покататься на коньках и лыжах. Как сообщает мэрия в telegram-канале, для этого необходимо предъявить справку из военкомата. «Семьи военнослужащих могут бесплатно посетить массовые катания в ледовом дворце спорта „Надым“ и на лыжных базах города и Пангод. Коньки и лыжи будут выданы бесплатно», — сообщили в администрации. Свободный вход организован в эти дни в музее и Доме природы. В детской библиотеке работает комната для ребят в возрасте от пяти лет. Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО несовершеннолетние дети участников СВО смогут бесплатно посещать кружки и секции в госучреждениях. Детям будут доступны занятия в более чем 250 творческих объединениях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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