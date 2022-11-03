В ЯНАО семьи военных бесплатно покатаются на коньках и лыжах

В Надымском районе ЯНАО члены семей военнослужащих с 4 по 6 ноября смогут бесплатно покататься на коньках и лыжах. Как сообщает мэрия в telegram-канале, для этого необходимо предъявить справку из военкомата.
«Семьи военнослужащих могут бесплатно посетить массовые катания в ледовом дворце спорта „Надым“ и на лыжных базах города и Пангод. Коньки и лыжи будут выданы бесплатно», — сообщили в администрации.
Свободный вход организован в эти дни в музее и Доме природы. В детской библиотеке работает комната для ребят в возрасте от пяти лет.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО несовершеннолетние дети участников СВО смогут бесплатно посещать кружки и секции в госучреждениях. Детям будут доступны занятия в более чем 250 творческих объединениях.
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