В ЯНАО семьи военных бесплатно покатаются на коньках и лыжах

04 ноября 2022 в 14:43 Размер текста - 17 +

Члены семей военнослужащих смогут бесплатно покататься на коньках и лыжах в Надымском районе Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Надымском районе ЯНАО члены семей военнослужащих с 4 по 6 ноября смогут бесплатно покататься на коньках и лыжах. Как сообщает мэрия в telegram-канале, для этого необходимо предъявить справку из военкомата. «Семьи военнослужащих могут бесплатно посетить массовые катания в ледовом дворце спорта „Надым“ и на лыжных базах города и Пангод. Коньки и лыжи будут выданы бесплатно», — сообщили в администрации. Свободный вход организован в эти дни в музее и Доме природы. В детской библиотеке работает комната для ребят в возрасте от пяти лет. Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО несовершеннолетние дети участников СВО смогут бесплатно посещать кружки и секции в госучреждениях. Детям будут доступны занятия в более чем 250 творческих объединениях.

В Надымском районе ЯНАО члены семей военнослужащих с 4 по 6 ноября смогут бесплатно покататься на коньках и лыжах. Как сообщает мэрия в telegram-канале, для этого необходимо предъявить справку из военкомата. «Семьи военнослужащих могут бесплатно посетить массовые катания в ледовом дворце спорта „Надым“ и на лыжных базах города и Пангод. Коньки и лыжи будут выданы бесплатно», — сообщили в администрации. Свободный вход организован в эти дни в музее и Доме природы. В детской библиотеке работает комната для ребят в возрасте от пяти лет. Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО несовершеннолетние дети участников СВО смогут бесплатно посещать кружки и секции в госучреждениях. Детям будут доступны занятия в более чем 250 творческих объединениях.