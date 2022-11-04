Военный аналитик Шурыгин рассказал об опасности наемников в рядах ВСУ, атакующих Херсон

Военный аналитик Шурыгин: среди наемников под Херсоном есть специалисты по работе с западной техникой

04 ноября 2022 в 17:01 Размер текста - 17 +

Наемники обладают навыками владениями новейшими видами вооружения и техники Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Среди наемников в группировке войск Вооруженных сил Украины, сосредоточенных на херсонском направлении, есть высококлассные специалисты, которые работают со сложной техникой и вооружением, что усугубляет без того тяжелую ситуацию в регионе. Об этом URA.RU рассказал военный аналитик Владислав Шурыгин. «Есть частично высококлассные специалисты, которые работают с очень сложной техникой или с иностранными снайперскими винтовками. Также есть иностранные инструкторы там, где нужно проверять и поддерживать обучение украинцев, например, при работе с иностранной тяжелой техникой», — сказал Владислав Шурыгин. При этом в херсонской группировке ВСУ преобладают именно украинцы, подчеркнул аналитик. «Силы ВСУ, сосредоточенные на херсонском направлении, состоят на 95-98% из украинцев. Наемники в их составе есть. В основном это подразделения, которые, что называется, „выехали на сафари“ по разным обстоятельствам. Кто-то на охоту, кто-то за деньги», — уточнил собеседник агентства. Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли село Забарино в Херсонской области, где складывается самая тяжелая ситуация в зоне СВО. Президент России Владимир Путин призвал вывезти все гражданское население из столицы региона.

Среди наемников в группировке войск Вооруженных сил Украины, сосредоточенных на херсонском направлении, есть высококлассные специалисты, которые работают со сложной техникой и вооружением, что усугубляет без того тяжелую ситуацию в регионе. Об этом URA.RU рассказал военный аналитик Владислав Шурыгин. «Есть частично высококлассные специалисты, которые работают с очень сложной техникой или с иностранными снайперскими винтовками. Также есть иностранные инструкторы там, где нужно проверять и поддерживать обучение украинцев, например, при работе с иностранной тяжелой техникой», — сказал Владислав Шурыгин. При этом в херсонской группировке ВСУ преобладают именно украинцы, подчеркнул аналитик. «Силы ВСУ, сосредоточенные на херсонском направлении, состоят на 95-98% из украинцев. Наемники в их составе есть. В основном это подразделения, которые, что называется, „выехали на сафари“ по разным обстоятельствам. Кто-то на охоту, кто-то за деньги», — уточнил собеседник агентства. Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли село Забарино в Херсонской области, где складывается самая тяжелая ситуация в зоне СВО. Президент России Владимир Путин призвал вывезти все гражданское население из столицы региона.