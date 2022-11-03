Бастрыкин запросил доклад по факту жестокого избиения ребенка в курганской школе

04 ноября 2022 в 22:50 Размер текста - 17 +

Мама пострадавшего ребенка заявляла о минимум семи участниках расправы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу после происшествия в одной из школ Курганской области. Сообщение об этом размещено в официальном telegram-канале ведомства. В июне прошлого года в пришкольном лагере между детьми произошел конфликт, в ходе которого ребенка жестоко избила группа сверстников. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Курганской области Богдану Францишко представить подробный доклад о ходе и предварительных результатах расследования уголовного дела, а также принимаемых мерах по установлению обстоятельств, способствовавших произошедшему. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России», — указано в сообщении. Ранее URA.RU сообщало об инциденте на территории Иковской школы в Курганской области. Пострадавший посещал школьный лагерь дневного пребывания. Полученные травмы спровоцировали у ребенка проблемы со здоровьем, потребовалась сложная операция — он стал инвалидом. Позже семье из-за травли пришлось бросить дом и переехать. Сейчас в истории разбирается суд, но, как сообщила мама потерпевшего в беседе с корреспондентами агентства, семья боится, что участники драки и все допустившие ЧП не получат должного наказания.

Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу после происшествия в одной из школ Курганской области. Сообщение об этом размещено в официальном telegram-канале ведомства. В июне прошлого года в пришкольном лагере между детьми произошел конфликт, в ходе которого ребенка жестоко избила группа сверстников. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Курганской области Богдану Францишко представить подробный доклад о ходе и предварительных результатах расследования уголовного дела, а также принимаемых мерах по установлению обстоятельств, способствовавших произошедшему. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России», — указано в сообщении. Ранее URA.RU сообщало об инциденте на территории Иковской школы в Курганской области. Пострадавший посещал школьный лагерь дневного пребывания. Полученные травмы спровоцировали у ребенка проблемы со здоровьем, потребовалась сложная операция — он стал инвалидом. Позже семье из-за травли пришлось бросить дом и переехать. Сейчас в истории разбирается суд, но, как сообщила мама потерпевшего в беседе с корреспондентами агентства, семья боится, что участники драки и все допустившие ЧП не получат должного наказания.