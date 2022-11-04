Полковник запаса объяснил, почему Каховская ГЭС является целью ВСУ

Полковник запаса Литовкин: взрыв плотины Каховской ГЭС смоет дома и позиции российских войск

04 ноября 2022 в 21:48 Размер текста - 17 +

Каховская ГЭС неоднократно обстреливалась ВСУ, отметил Виктор Литовкин Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины намерены уничтожить Каховскую ГЭС в Херсонской области, после чего водой будут смыты не только дома, но и позиции российских войск. Об этом в разговоре с URA.RU заявил полковник запаса, военный обозреватель Виктор Литовкин. Каховская ГЭС неоднократно подвергалась обстрелу со стороны вооруженных сил Украины. При этом местные власти не намерены принудительно вывозить гражданских из города, но выехать можно на добровольной основе, рассказал URA.RU представитель администрации Новой Каховки Руслан Агаев. В целом в Херсонской области складывается тяжелая ситуация и президент РФ Владимир Путин призвал вывезти всех жителей Херсона из зоны боевых действий. «Если удастся взорвать плотину ГЭС, то это приведет к затоплению левой стороны Днепра. Там может все смыть дома, сады, поля и позиции российских войск тоже. Для того, чтобы это не случилось, оттуда убрали наши войска и спустили много воды с Каховского водохранилища. Если произойдет прорыв плотины, волна будет не такая большая и сильная», — сказал Виктор Литовкин. Собеседник агентства подчеркнул, что атака по ГЭС в Новой Каховке сильно ударит по столице региона. «Херсон — портовый город. Там есть судостроительные и судоремонтные предприятия. Это все может погибнуть, если произойдет взрыв на Каховской плотине», — добавил он.

Вооруженные силы Украины намерены уничтожить Каховскую ГЭС в Херсонской области, после чего водой будут смыты не только дома, но и позиции российских войск. Об этом в разговоре с URA.RU заявил полковник запаса, военный обозреватель Виктор Литовкин. Каховская ГЭС неоднократно подвергалась обстрелу со стороны вооруженных сил Украины. При этом местные власти не намерены принудительно вывозить гражданских из города, но выехать можно на добровольной основе, рассказал URA.RU представитель администрации Новой Каховки Руслан Агаев. В целом в Херсонской области складывается тяжелая ситуация и президент РФ Владимир Путин призвал вывезти всех жителей Херсона из зоны боевых действий. «Если удастся взорвать плотину ГЭС, то это приведет к затоплению левой стороны Днепра. Там может все смыть дома, сады, поля и позиции российских войск тоже. Для того, чтобы это не случилось, оттуда убрали наши войска и спустили много воды с Каховского водохранилища. Если произойдет прорыв плотины, волна будет не такая большая и сильная», — сказал Виктор Литовкин. Собеседник агентства подчеркнул, что атака по ГЭС в Новой Каховке сильно ударит по столице региона. «Херсон — портовый город. Там есть судостроительные и судоремонтные предприятия. Это все может погибнуть, если произойдет взрыв на Каховской плотине», — добавил он.