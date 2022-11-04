04 ноября 2022

Эрдоган высказался о сроках вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Эрдоган: сроки вступления Швеции и Финляндии в НАТО зависят от выполнения условий Турции
© Служба новостей «URA.RU»
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Вступление стран в НАТО зависит от выполнения условий Турции, заявил Эрдоган Фото:
новость из сюжета
Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО

Скорость вступление Швеции и Финляндии в НАТО зависит от выполнения условий Турции. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Эрдоган отметил, что скорость процесса утверждения трехстороннего меморандума между Турцией, Швецией и Финляндией и шаги, которые будут предприняты этими странами, определят время его завершения», — пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию главы государства. Эрдоган добавил, что для мирного разрешения конфликта между Россией и Украиной необходимо вернуться к переговорам.

Ранее Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО. Турция может не подписать заявку Швеции на вступление в НАТО вплоть до середины следующего года, сообщили источники Bloomberg. Генсек НАТО заявил, что страны выполнили требования Турции по вступлению в альянс.

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Скорость вступление Швеции и Финляндии в НАТО зависит от выполнения условий Турции. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. «Эрдоган отметил, что скорость процесса утверждения трехстороннего меморандума между Турцией, Швецией и Финляндией и шаги, которые будут предприняты этими странами, определят время его завершения», — пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию главы государства. Эрдоган добавил, что для мирного разрешения конфликта между Россией и Украиной необходимо вернуться к переговорам. Ранее Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО. Турция может не подписать заявку Швеции на вступление в НАТО вплоть до середины следующего года, сообщили источники Bloomberg. Генсек НАТО заявил, что страны выполнили требования Турции по вступлению в альянс.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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