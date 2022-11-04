04 ноября 2022
03 ноября 2022

В Ноябрьске власти ищут подрядчика для уборки кладбищ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кладбище и похороны. Тюмень, могилы, надгробия, похороны, кладбище
На содержание городских кладбищ мэрия Ноябрьска выделила шесть миллионов Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) мэрия объявила конкурс на оказание услуг по уборке и содержанию местных кладбищ. Начальная цена контракта — шесть миллионов рублей. Электронный аукцион по поиску подрядчика опубликован на сайте госзакупок.

«Объект закупки: выполнение работ по содержанию мест захоронения, расположенных на территории МО город Ноябрьск (кладбища №1, №2, №3). Информация об объекте закупки: услуги по чистке и уборке», — указано в закупке.

Деньги выделены из городского бюджета. Подрядчик должен будет оказать услуги в 2023 году.

Ранее сообщалось, что муниципальное предприятие «Комфорт», учредителем которого является администрация Лабытнанги (ЯНАО), купило 110 могильных крестов. Кировская компания «Торг43» выступила заказчиком по данной закупке.

Подпишись на наш telegram-канал и следи за всеми самыми резонансными событиями Ямала: https://t.me/WhiteNightsYanao

В Ноябрьске (ЯНАО) мэрия объявила конкурс на оказание услуг по уборке и содержанию местных кладбищ. Начальная цена контракта — шесть миллионов рублей. Электронный аукцион по поиску подрядчика опубликован на сайте госзакупок. «Объект закупки: выполнение работ по содержанию мест захоронения, расположенных на территории МО город Ноябрьск (кладбища №1, №2, №3). Информация об объекте закупки: услуги по чистке и уборке», — указано в закупке. Деньги выделены из городского бюджета. Подрядчик должен будет оказать услуги в 2023 году. Ранее сообщалось, что муниципальное предприятие «Комфорт», учредителем которого является администрация Лабытнанги (ЯНАО), купило 110 могильных крестов. Кировская компания «Торг43» выступила заказчиком по данной закупке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...