В Ноябрьске власти ищут подрядчика для уборки кладбищ

На содержание городских кладбищ мэрия Ноябрьска выделила шесть миллионов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) мэрия объявила конкурс на оказание услуг по уборке и содержанию местных кладбищ. Начальная цена контракта — шесть миллионов рублей. Электронный аукцион по поиску подрядчика опубликован на сайте госзакупок.

«Объект закупки: выполнение работ по содержанию мест захоронения, расположенных на территории МО город Ноябрьск (кладбища №1, №2, №3). Информация об объекте закупки: услуги по чистке и уборке», — указано в закупке.

Деньги выделены из городского бюджета. Подрядчик должен будет оказать услуги в 2023 году.

Ранее сообщалось, что муниципальное предприятие «Комфорт», учредителем которого является администрация Лабытнанги (ЯНАО), купило 110 могильных крестов. Кировская компания «Торг43» выступила заказчиком по данной закупке.