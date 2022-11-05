Военный аналитик Прохватилов: ВСУ сосредоточили более 60 тысяч человек на херсонском направлении

05 ноября 2022 в 17:28 Размер текста - 17 +

Украина использует мобилизационный ресурс на всю мощность Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На херсонском направлении, где сейчас самая тяжелая обстановка, у ВСУ сосредоточено более 60 тысяч человек, что превышает число российских военнослужащих в этом регионе. Такую оценку в разговоре с URA.RU дал старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов. «На херсонском направлении группировка ВСУ больше, чем у нас. Я думаю, что у них там не менее 60 тысяч. Возможно больше и еще подтягивают людей. Они с начала нашей спецоперации начали мобилизацию и призывают всех, кого только можно», — сказал Владимир Прохватилов. Собеседник агентства отметил, что западные страны помогают властям Украины подготавливать своих мобилизованных граждан. «И хоть у них мобилизационный ресурс в 20 раз меньше, но они используют его на всю катушку. Кроме того, они хорошо оснащены, у них все есть. Запад им помогает полностью», — подчеркнул аналитик. На данный момент в Херсонской области складывается тяжелая ситуация. В беседе с агентством военный аналитик Владислав Шурыгин заявил, что среди наемников в группировке войск Вооруженных сил Украины, сосредоточенных на херсонском направлении, есть высококлассные специалисты, которые работают со сложной техникой и вооружением, что усугубляет положение дел в регионе. Президент России Владимир Путин потребовал вывезти всех гражданских из города, так как они не должны страдать от обстрелов. Как стало известно URA.RU, некоторых жителей региона вывозят в Крым.

На херсонском направлении, где сейчас самая тяжелая обстановка, у ВСУ сосредоточено более 60 тысяч человек, что превышает число российских военнослужащих в этом регионе. Такую оценку в разговоре с URA.RU дал старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов. «На херсонском направлении группировка ВСУ больше, чем у нас. Я думаю, что у них там не менее 60 тысяч. Возможно больше и еще подтягивают людей. Они с начала нашей спецоперации начали мобилизацию и призывают всех, кого только можно», — сказал Владимир Прохватилов. Собеседник агентства отметил, что западные страны помогают властям Украины подготавливать своих мобилизованных граждан. «И хоть у них мобилизационный ресурс в 20 раз меньше, но они используют его на всю катушку. Кроме того, они хорошо оснащены, у них все есть. Запад им помогает полностью», — подчеркнул аналитик. На данный момент в Херсонской области складывается тяжелая ситуация. В беседе с агентством военный аналитик Владислав Шурыгин заявил, что среди наемников в группировке войск Вооруженных сил Украины, сосредоточенных на херсонском направлении, есть высококлассные специалисты, которые работают со сложной техникой и вооружением, что усугубляет положение дел в регионе. Президент России Владимир Путин потребовал вывезти всех гражданских из города, так как они не должны страдать от обстрелов. Как стало известно URA.RU, некоторых жителей региона вывозят в Крым.