Появилось видео задержания свердловчанина, подозреваемого в поджоге клуба в Костроме

05 ноября 2022 в 19:34 Размер текста - 17 +

Подозреваемого задержали в шести километрах от ночного клуба (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В ночном клубе в Костроме произошел крупный пожар В telegram-канале Mash появилось видео задержания 32-летнего свердловчанина Станислава Ионкина, подозреваемого в поджоге ночного клуба «Полигон» в Костроме, где погибли 13 человек. Мужчина на видео просил не применять к нему грубую силу и говорил, что сдастся. Новость по теме Военного из Свердловской области заподозрили в поджоге клуба в Костроме. Фото «Стойте, мужики, не бейте! Я сдамся, сдамся», — сказал Ионкин. Мужчина в ночь на 5 ноября позвонил супруге и сказал, что с ним все в порядке. Утром того же дня он позвонил снова и признался, что был задержан по делу о поджоге ночного клуба. Пожар в «Полигоне» в Костроме произошел ночью 5 ноября. Сообщалось, что причиной пожара в клубе могла стать пиротехника. Один из посетителей выстрелил из ракетницы, отчего загорелись декоративные конструкции на потолке. Площадь возгорания составила 3 500 квадратных метров. В пожаре погибли 13 человек. Одним из подозреваемых оказался 23-летний военнослужащий из Асбеста Станислав Ионкин. Полицейские задержали его в шести километрах от места происшествия. В Кострому мужчина приехал, чтобы пройти военную комиссию. В Свердловской области у него остались жена и двое детей.

В telegram-канале Mash появилось видео задержания 32-летнего свердловчанина Станислава Ионкина, подозреваемого в поджоге ночного клуба «Полигон» в Костроме, где погибли 13 человек. Мужчина на видео просил не применять к нему грубую силу и говорил, что сдастся. «Стойте, мужики, не бейте! Я сдамся, сдамся», — сказал Ионкин. Мужчина в ночь на 5 ноября позвонил супруге и сказал, что с ним все в порядке. Утром того же дня он позвонил снова и признался, что был задержан по делу о поджоге ночного клуба. Пожар в «Полигоне» в Костроме произошел ночью 5 ноября. Сообщалось, что причиной пожара в клубе могла стать пиротехника. Один из посетителей выстрелил из ракетницы, отчего загорелись декоративные конструкции на потолке. Площадь возгорания составила 3 500 квадратных метров. В пожаре погибли 13 человек. Одним из подозреваемых оказался 23-летний военнослужащий из Асбеста Станислав Ионкин. Полицейские задержали его в шести километрах от места происшествия. В Кострому мужчина приехал, чтобы пройти военную комиссию. В Свердловской области у него остались жена и двое детей.