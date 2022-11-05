Шольц попросил Путина дать обещание по Украине

05 ноября 2022 в 22:29 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц заявил, что применение ядерного оружия недопустимо Фото: Bundesregierung\Denzel новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Канцлер Германии Олаф Шольц попросил президента России Владимира Путина пообещать не использовать ядерное оружие. Об этом Шольц сказал на съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Берлине. «Недопустимо применять ядерное оружие в этом конфликте. Мы призываем Россию четко заявить, что она этого делать не будет. Это предел, который нельзя переходить», — цитирует RND Шольца. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Путин заявлял, что нет смысла использовать ядерное оружие на Украине, так как в этом нет политической и военной выгоды. Председатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Запад провоцирует глобальную войну с использованием ядерного оружия. Китайский лидер Си Цзиньпин выступил против использования ядерного оружия на Украине, передает деловое издание «Взгляд».

Канцлер Германии Олаф Шольц попросил президента России Владимира Путина пообещать не использовать ядерное оружие. Об этом Шольц сказал на съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Берлине. «Недопустимо применять ядерное оружие в этом конфликте. Мы призываем Россию четко заявить, что она этого делать не будет. Это предел, который нельзя переходить», — цитирует RND Шольца. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Путин заявлял, что нет смысла использовать ядерное оружие на Украине, так как в этом нет политической и военной выгоды. Председатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Запад провоцирует глобальную войну с использованием ядерного оружия. Китайский лидер Си Цзиньпин выступил против использования ядерного оружия на Украине, передает деловое издание «Взгляд».