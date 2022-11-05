На трассе Екатеринбург-Тюмень загорелась фура. Видео

05 ноября 2022 в 22:56 Размер текста - 17 +

Сообщение о пожаре на трассе Екатеринбург-Тюмень поступило в 20:50 Фото: Анна Майорова © URA.RU В Свердловской области на трассе Екатеринбург-Тюмень загорелась фура. Информации о пострадавших не поступало. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «В 20:50 поступило сообщение о пожаре автодороге Екатеринбург-Тюмень в Пышминском городском округе. На площади 25 квадратных метров горел грузовой автомобиль. Информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении ведомства. Пожар потушили в 21:40. В ликвидации возгорания задействовали девять человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники. Как сообщают очевидцы, на трассе дежурят сотрудники Госавтоинспекции. «На дороге лед. По всей трассе дежурят ГАИ. Сейчас ждем когда дотушат и освободят дорогу в направлении Тюмени, перекрыта вся полоса в сторону Тюмени», — рассказал читатель URA.RU. Агентство направило запрос в Госавтоинспекцию Свердловской области, ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что водителей предупредили об опасности поездок из Тюмени в соседние регионы УрФО. Возможная гололедица и мокрая проезжая часть сформировали сложные условия передвижения между городами.

В Свердловской области на трассе Екатеринбург-Тюмень загорелась фура. Информации о пострадавших не поступало. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «В 20:50 поступило сообщение о пожаре автодороге Екатеринбург-Тюмень в Пышминском городском округе. На площади 25 квадратных метров горел грузовой автомобиль. Информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении ведомства. Пожар потушили в 21:40. В ликвидации возгорания задействовали девять человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники. Как сообщают очевидцы, на трассе дежурят сотрудники Госавтоинспекции. «На дороге лед. По всей трассе дежурят ГАИ. Сейчас ждем когда дотушат и освободят дорогу в направлении Тюмени, перекрыта вся полоса в сторону Тюмени», — рассказал читатель URA.RU. Агентство направило запрос в Госавтоинспекцию Свердловской области, ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что водителей предупредили об опасности поездок из Тюмени в соседние регионы УрФО. Возможная гололедица и мокрая проезжая часть сформировали сложные условия передвижения между городами.