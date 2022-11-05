05 ноября 2022

Экс-президент США Трамп предрек отставку Байдена в ближайшие два года

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Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Трамп усомнился, что США смогут пережить еще два года при Байдене Фото:

США не смогут просуществовать еще два года. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп. Он намекнул на несостоятельность действующего американского президента Джо Байдена.

«Эта страна — я не знаю, сможет ли она просуществовать еще два года. Вот что происходит с ней», — сказал Трамп, выступая в штате Пенсильвания, передают РИА Новости.

Он отметил, что США находятся «в плохом состоянии». «Нет ничего хорошего, что я мог бы сказать о состоянии этой страны», — заявил он.

Ранее Байдена обвинили в миллиардных расходах на «страну с неконтролируемой коррупцией». Несмотря на это в Белом доме заявляли, что президент США Джо Байден планирует переизбраться на выборах в 2024 году. Трамп также собрался идти на выборы и объявит об этом в ближайшее время.

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США не смогут просуществовать еще два года. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп. Он намекнул на несостоятельность действующего американского президента Джо Байдена. «Эта страна — я не знаю, сможет ли она просуществовать еще два года. Вот что происходит с ней», — сказал Трамп, выступая в штате Пенсильвания, передают РИА Новости. Он отметил, что США находятся «в плохом состоянии». «Нет ничего хорошего, что я мог бы сказать о состоянии этой страны», — заявил он. Ранее Байдена обвинили в миллиардных расходах на «страну с неконтролируемой коррупцией». Несмотря на это в Белом доме заявляли, что президент США Джо Байден планирует переизбраться на выборах в 2024 году. Трамп также собрался идти на выборы и объявит об этом в ближайшее время.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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