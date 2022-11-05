Экс-президент США Трамп предрек отставку Байдена в ближайшие два года

06 ноября 2022 в 06:28 Размер текста - 17 +

Трамп усомнился, что США смогут пережить еще два года при Байдене Фото: Официальный сайт президента Украины США не смогут просуществовать еще два года. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп. Он намекнул на несостоятельность действующего американского президента Джо Байдена. «Эта страна — я не знаю, сможет ли она просуществовать еще два года. Вот что происходит с ней», — сказал Трамп, выступая в штате Пенсильвания, передают РИА Новости. Он отметил, что США находятся «в плохом состоянии». «Нет ничего хорошего, что я мог бы сказать о состоянии этой страны», — заявил он. Ранее Байдена обвинили в миллиардных расходах на «страну с неконтролируемой коррупцией». Несмотря на это в Белом доме заявляли, что президент США Джо Байден планирует переизбраться на выборах в 2024 году. Трамп также собрался идти на выборы и объявит об этом в ближайшее время.

США не смогут просуществовать еще два года. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп. Он намекнул на несостоятельность действующего американского президента Джо Байдена. «Эта страна — я не знаю, сможет ли она просуществовать еще два года. Вот что происходит с ней», — сказал Трамп, выступая в штате Пенсильвания, передают РИА Новости. Он отметил, что США находятся «в плохом состоянии». «Нет ничего хорошего, что я мог бы сказать о состоянии этой страны», — заявил он. Ранее Байдена обвинили в миллиардных расходах на «страну с неконтролируемой коррупцией». Несмотря на это в Белом доме заявляли, что президент США Джо Байден планирует переизбраться на выборах в 2024 году. Трамп также собрался идти на выборы и объявит об этом в ближайшее время.