В семи регионах Украины вводится почасовое отключение света

06 ноября 2022 в 12:32 Размер текста - 17 +

Украина повторно вводит веерное отключение электричества в стране Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Киеве и еще шести регионах Украины снова вводятся графики веерного отключения электричества. Об этом сообщает «Укрэнерго». «6 ноября Диспетчерский центр „Укрэнерго“ предоставил операторам распределительных сетей объемы ограничения электроснабжения потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале компании. В «Укрэнерго» пояснили, что в стране вводятся в действие графики почасовых отключений. Повреждения энергетической инфраструктуры на Украине связаны с ударами ВС РФ по ее объектам, о которых сообщало Минобороны России. На фоне перебоев в работе электросистем в стране киевские власти обсуждали идею эвакуировать около 3 млн жителей города, передает «Взгляд». Они планируют полностью отключить электроэнергию в городе. А мэр Киева Виталий Кличко заявил о планах установить в городе новогоднюю елку, несмотря веерные отключения электричества, сообщает Nation News.

В Киеве и еще шести регионах Украины снова вводятся графики веерного отключения электричества. Об этом сообщает «Укрэнерго». «6 ноября Диспетчерский центр „Укрэнерго“ предоставил операторам распределительных сетей объемы ограничения электроснабжения потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале компании. В «Укрэнерго» пояснили, что в стране вводятся в действие графики почасовых отключений. Повреждения энергетической инфраструктуры на Украине связаны с ударами ВС РФ по ее объектам, о которых сообщало Минобороны России. На фоне перебоев в работе электросистем в стране киевские власти обсуждали идею эвакуировать около 3 млн жителей города, передает «Взгляд». Они планируют полностью отключить электроэнергию в городе. А мэр Киева Виталий Кличко заявил о планах установить в городе новогоднюю елку, несмотря веерные отключения электричества, сообщает Nation News.