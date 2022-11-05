05 ноября 2022

В семи регионах Украины вводится почасовое отключение света

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Украина повторно вводит веерное отключение электричества в стране Фото:
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В Киеве и еще шести регионах Украины снова вводятся графики веерного отключения электричества. Об этом сообщает «Укрэнерго».

«6 ноября Диспетчерский центр „Укрэнерго“ предоставил операторам распределительных сетей объемы ограничения электроснабжения потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале компании. В «Укрэнерго» пояснили, что в стране вводятся в действие графики почасовых отключений.

Повреждения энергетической инфраструктуры на Украине связаны с ударами ВС РФ по ее объектам, о которых сообщало Минобороны России. На фоне перебоев в работе электросистем в стране киевские власти обсуждали идею эвакуировать около 3 млн жителей города, передает «Взгляд». Они планируют полностью отключить электроэнергию в городе. А мэр Киева Виталий Кличко заявил о планах установить в городе новогоднюю елку, несмотря веерные отключения электричества, сообщает Nation News.

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В Киеве и еще шести регионах Украины снова вводятся графики веерного отключения электричества. Об этом сообщает «Укрэнерго». «6 ноября Диспетчерский центр „Укрэнерго“ предоставил операторам распределительных сетей объемы ограничения электроснабжения потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале компании. В «Укрэнерго» пояснили, что в стране вводятся в действие графики почасовых отключений. Повреждения энергетической инфраструктуры на Украине связаны с ударами ВС РФ по ее объектам, о которых сообщало Минобороны России. На фоне перебоев в работе электросистем в стране киевские власти обсуждали идею эвакуировать около 3 млн жителей города, передает «Взгляд». Они планируют полностью отключить электроэнергию в городе. А мэр Киева Виталий Кличко заявил о планах установить в городе новогоднюю елку, несмотря веерные отключения электричества, сообщает Nation News.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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