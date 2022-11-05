Пригожин: ЧВК «Вагнер» начнет готовить россиян в ополченцы

Пригожин: ЧВК «Вагнер» открывает центры подготовки ополченцев в приграничных регионах России

06 ноября 2022 в 13:19 Размер текста - 17 +

ЧВК «Вагнер» создает центры подготовки ополченцев в Курской и Белгородской областях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Частная военная компания «Вагнер» создает Центры подготовки ополченцев в Курской и Белогородской областях, организации будут состоять из местных жителей. Об этом заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин. «Да, действительно, мы создаем центры подготовки ополченцев. На мой взгляд, ополчение должно состоять из первой линии, которая полностью лежит на жителях данной области», — приводит слова Пригожина пресс-служба его компании «Конкорд». Бизнесмен уверен, что местные жители лучше других знают свои регионы, поэтому смогут бороться с силами наступления. Ответственность за снаряжение Пригожин предложил возложить на местных предпринимателей. А сами Центры ополченцев он пообещал полностью финансировать сам. В сентябре Пригожин признался, что основал ЧВК «Вагнер». По словам бизнесмена, отряд был создан в 2014 году. Сейчас бойцы «Вагнера» принимают участие в специальной операции на Украине. В числе прочего, утром 6 ноября появилась информация, что ЧВК ведет бои за пригород Артемовска.

Частная военная компания «Вагнер» создает Центры подготовки ополченцев в Курской и Белогородской областях, организации будут состоять из местных жителей. Об этом заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин. «Да, действительно, мы создаем центры подготовки ополченцев. На мой взгляд, ополчение должно состоять из первой линии, которая полностью лежит на жителях данной области», — приводит слова Пригожина пресс-служба его компании «Конкорд». Бизнесмен уверен, что местные жители лучше других знают свои регионы, поэтому смогут бороться с силами наступления. Ответственность за снаряжение Пригожин предложил возложить на местных предпринимателей. А сами Центры ополченцев он пообещал полностью финансировать сам. В сентябре Пригожин признался, что основал ЧВК «Вагнер». По словам бизнесмена, отряд был создан в 2014 году. Сейчас бойцы «Вагнера» принимают участие в специальной операции на Украине. В числе прочего, утром 6 ноября появилась информация, что ЧВК ведет бои за пригород Артемовска.