СК завел уголовное дело о халатности после пожара в ночном клубе в Костроме

06 ноября 2022 в 14:51 Размер текста - 17 +

СК завел дело по статье «Халатность должностных лиц» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В ночном клубе в Костроме произошел крупный пожар Управление Следственного комитета РФ по Костромской области после пожара в ночном клубе «Полигон» завел уголовное дело по факту халатности должностных лиц, приведшей к гибели людей. Информация приведена в telegram-канале ведомства. «Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области по результатам проведенной процессуальной проверки по факту халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ», — указано в сообщении. По версии следствия, должностные лица не планировали и не проводили долгое время контрольные мероприятия по пожарной безопасности в заведении. В результате этого не была обеспечена пожарная охрана. Пожар в «Полигоне» произошел ночью 5 ноября. Погибли 13 человек, была закрыта часть эвакуационных выходов. В telegram-каналах сообщалось, что поджог устроил военный из Свердловской области. В ходе конфликта с посетителями заведения он достал пусковое устройство «Сигнал охотника» и выстрелил в потолок.

Управление Следственного комитета РФ по Костромской области после пожара в ночном клубе «Полигон» завел уголовное дело по факту халатности должностных лиц, приведшей к гибели людей. Информация приведена в telegram-канале ведомства. «Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области по результатам проведенной процессуальной проверки по факту халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ», — указано в сообщении. По версии следствия, должностные лица не планировали и не проводили долгое время контрольные мероприятия по пожарной безопасности в заведении. В результате этого не была обеспечена пожарная охрана. Пожар в «Полигоне» произошел ночью 5 ноября. Погибли 13 человек, была закрыта часть эвакуационных выходов. В telegram-каналах сообщалось, что поджог устроил военный из Свердловской области. В ходе конфликта с посетителями заведения он достал пусковое устройство «Сигнал охотника» и выстрелил в потолок.