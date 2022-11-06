Мобилизованных курганцев в Елани учат обороняться при ночных обстрелах в лесу

Мобилизованных бойцов учат обороняться при ночных нападениях противника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Мобилизованных бойцов в гарнизоне Елани учат обороняться при ночных обстрелах в лесу и стрелять из пушек. Об учениях корреспонденту URA.RU рассказал военнослужащий из Курганской области.

«У нас были учения в лесу. Учили обороняться во время ночных обстрелов противника. На учениях условные враги нападали на нас с 2 до 4 часов ночи. Мы в это время находились в окопах. Также регулярно идут занятия по стрельбе. Стреляем из пушек», — сказал мобилизованный боец.

Ранее URA.RU писало, что у мобилизованных артиллеристов проходит боевое сглаживание на полигоне Елани. Бойцов учат устанавливать, подготавливать и стрелять из гаубиц. Также сообщалось, что мобилизованных курганцев обучают стрельбе из гранатометов и метанию гранат.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября и продлилась чуть больше месяца. 28 октября в Минобороне РФ объявили о завершении мероприятий, а также сообщили о том, что из резерва было призвано 300 тысяч военнослужащих. Это связано с проводимой российской армией специальной военной операции на территории Украины. По словам президента Владимира Путина, главной ее целью является защита Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.