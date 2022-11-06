06 ноября 2022

Мобилизованных курганцев в Елани учат обороняться при ночных обстрелах в лесу

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Мобилизованных бойцов учат обороняться при ночных нападениях противника Фото:
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Мобилизация в России

Мобилизованных бойцов в гарнизоне Елани учат обороняться при ночных обстрелах в лесу и стрелять из пушек. Об учениях корреспонденту URA.RU рассказал военнослужащий из Курганской области.

«У нас были учения в лесу. Учили обороняться во время ночных обстрелов противника. На учениях условные враги нападали на нас с 2 до 4 часов ночи. Мы в это время находились в окопах. Также регулярно идут занятия по стрельбе. Стреляем из пушек», — сказал мобилизованный боец.

Ранее URA.RU писало, что у мобилизованных артиллеристов проходит боевое сглаживание на полигоне Елани. Бойцов учат устанавливать, подготавливать и стрелять из гаубиц. Также сообщалось, что мобилизованных курганцев обучают стрельбе из гранатометов и метанию гранат.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября и продлилась чуть больше месяца. 28 октября в Минобороне РФ объявили о завершении мероприятий, а также сообщили о том, что из резерва было призвано 300 тысяч военнослужащих. Это связано с проводимой российской армией специальной военной операции на территории Украины. По словам президента Владимира Путина, главной ее целью является защита Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.

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Мобилизованных бойцов в гарнизоне Елани учат обороняться при ночных обстрелах в лесу и стрелять из пушек. Об учениях корреспонденту URA.RU рассказал военнослужащий из Курганской области. «У нас были учения в лесу. Учили обороняться во время ночных обстрелов противника. На учениях условные враги нападали на нас с 2 до 4 часов ночи. Мы в это время находились в окопах. Также регулярно идут занятия по стрельбе. Стреляем из пушек», — сказал мобилизованный боец. Ранее URA.RU писало, что у мобилизованных артиллеристов проходит боевое сглаживание на полигоне Елани. Бойцов учат устанавливать, подготавливать и стрелять из гаубиц. Также сообщалось, что мобилизованных курганцев обучают стрельбе из гранатометов и метанию гранат. Частичная мобилизация в России началась 21 сентября и продлилась чуть больше месяца. 28 октября в Минобороне РФ объявили о завершении мероприятий, а также сообщили о том, что из резерва было призвано 300 тысяч военнослужащих. Это связано с проводимой российской армией специальной военной операции на территории Украины. По словам президента Владимира Путина, главной ее целью является защита Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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