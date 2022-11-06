Полиция ищет поджигателей, которые мстят пермяку за слова о мобилизованных

Подожгли киоск утром 7 ноября Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Полиция проводит проверку по поджогам киосков, которые принадлежат Роману Оснадчуку — бизнесмену из Березников (Пермский край), который оскорбил мобилизованных в соцсетях. Подробности URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

«В отдел полиции города Березники 7 ноября поступило два сообщения о повреждении торговых точек по улице Юбилейная. В настоящее время по данным фактам проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», — сообщили URA.RU в полиции.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что в одном киоске было частично разбито стекло и обожжена металлическая обшивка. В другом киоске — разбито стекло.

Ранее URA.RU сообщало, что Роману Оснадчуку подожгли киоск. Так жители мстят бизнесмену за то, что он, выпив водки, оскорбил в соцсетях мобилизованных. На следующий день он публично извинился. Но этого оказалось недостаточно — ему начали громить киоски. После всего случившегося бизнесмен попытался продать бизнес и дом.