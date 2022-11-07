В Кремле отреагировали на новую перестрелку в Карабахе

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
В Кремле вновь призвали Армению и Азербайджан к мирному урегулированию конфликта Фото:

В Кремле вновь призвали Армению и Азербайджан к мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, Москва предлагает воздержаться от любых действий, приводящих к напряженности на линии соприкосновения.

«В принятом по итогам трехсторонней встречи в Сочи заявлении были акцентированы намерения сторон — Азербайджана и Армении — урегулировать конфликт исключительно мирными средствами. Поэтому мы по-прежнему призываем обе стороны воздерживаться от каких-либо действий и шагов, которые могут вести к нагнетанию напряженности на линии соприкосновения», — отметил Песков.

Накануне между военными Армении и Азербайджана произошла перестрелка. Это после недавних трехсторонних переговоров в Сочи и договоренностей о том, что эти две страны будут выстраивать отношения.

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В Кремле вновь призвали Армению и Азербайджан к мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, Москва предлагает воздержаться от любых действий, приводящих к напряженности на линии соприкосновения. «В принятом по итогам трехсторонней встречи в Сочи заявлении были акцентированы намерения сторон — Азербайджана и Армении — урегулировать конфликт исключительно мирными средствами. Поэтому мы по-прежнему призываем обе стороны воздерживаться от каких-либо действий и шагов, которые могут вести к нагнетанию напряженности на линии соприкосновения», — отметил Песков. Накануне между военными Армении и Азербайджана произошла перестрелка. Это после недавних трехсторонних переговоров в Сочи и договоренностей о том, что эти две страны будут выстраивать отношения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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