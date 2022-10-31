Путин переиграл США и ЕС на Кавказе

Россия приблизила падение мировой гегемонии Запада

31 октября 2022 в 23:15 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин переиграл Запад в Закавказье Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин переиграл США и ЕС в Закавказье — именно России удалось примирить много лет враждующие Азербайджан и Армению. Для самой РФ это не только гарантии собственной безопасности, но и еще один шаг к прекращению гегемонии Запада в мировой политике, объяснили URA.RU эксперты итоги встречи Путина с лидерами двух стран — Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном 31 октября. Россия укрепляет свое влияние в регионе и получает новые экономические возможности, считают политологи. Для урегулирования карабахской проблемы президент Путин пригласил коллег в Сочи. При этом он подчеркнул, что место встречи было выбрано не им, а лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Погода подвела, посетовал Путин, но дождь не должен стать препятствием для переговоров. От сочинского дождя президент РФ Владимир Путин прикрыл премьер-министра Армении Никола Пашиняна (справа) своим зонтом Фото: kremlin.ru Перед трехсторонней встречей президент Путин поговорил один на один с каждым из коллег. «Конфликт длится десятилетия, надо его завершать. Знаю, что у вас есть политическая воля к этому, и мы всячески это поддерживаем. [В 2020 году] была достигнута договоренность, мы все исходили из того, что самое главное — это обеспечить мир и создать условия для развития, в конечном итоге, это то, ради чего мы работаем», — отметил Путин в разговоре с Пашиняном. Президент Азербайджана Ильхам Алиев (справа) приехал на встречу с российским лидером со своим зонтиком Фото: kremlin.ru Премьер Армении заверил президента РФ, что для его страны «приемлемы подходы» России к урегулированию конфликта и установлению межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией. Лидер Азербайджана заявил, что карабахский конфликт исчерпан еще два года назад, когда была подписана трехсторонняя декларация. «Карабахский конфликт — это уже история, поэтому в этом контексте практически обсуждать нечего. А нормализация азербайджано-армянских отношений — это тот формат, который требует очень серьезных шагов», — заявил Алиев, поблагодарив Путина за участие в этом процессе. После трехстороннего диалога российский лидер озвучил общее мнение: встреча была «очень полезной». «Мы согласовали совместное заявление. Но не все удалось согласовать, и некоторые вещи пришлось изъять из предварительного текста. Тем не менее, я согласен с общей оценкой: эта встреча создает условия для дальнейших шагов по урегулированию ситуации в целом. Эта дискуссия говорит о том, что мы можем договариваться о будущем наших стран. Россия будет делать все, чтобы всеобъемлющее урегулирование было достигнуто», — заявил Путин. Армяне и азербайджанцы заинтересованы в добрых отношениях с Россией, с народом которой их связывает многолетняя совместная история и родственные связи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Об урегулировании карабахского конфликта Путин говорил на дискуссионной площадке экспертного клуба «Валдай» на прошлой неделе. Он сообщил, что позиция России — мирный договор между сторонами, делимитация и демаркация границы. «Вопрос, какой вариант избрать. Это дело Армении, армянского народа и армянского руководства. В любом случае, какой бы ни был выбран вариант, если это приведет к миру, мы только за. Мы не собираемся ничего навязывать, что-то диктовать», — заявил президент Путин. Нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном открывает для России серьезные перспективы, пояснили URA.RU эксперты. Закавказье — это зона стратегических интересов России, убежден директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин. «Через этот регион, далее — через Иран мы получим выход в Индийский океан. Логика Запада — не дать России этого выхода, для чего ему надо изолировать Россию от Ирана, создать в Закавказье зону нестабильности, чтобы противостояние Армении и Азербайджана находилось в перманентном состоянии. Логика России обратная — стабилизация в Закавказье, выход на Иран, совместное создание военно-морской базы в Индийском океане и вытеснение американского флота с устранением его доминирования», — пояснил Коровин. По словам политолога, Россия тем самым вступит «в большую игру — это вытеснение Запада как гегемона с мировой арены». «Если Россия выходит на большой геополитический простор, она становится важным мировым субъектом, который будет являться источником альтернативы для человечества — мировоззренческой, идеологической, экономической, альтернативы в сфере безопасности. В этом заинтересованы и Китай, и Индия, и Латинская Америка, и Африка», — убежден эксперт. Сочинские договоренности можно считать ударом по США — Россия укрепляет свои позиции в регионе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Похожей позиции придерживается эксперт по геополитике Константин Соколов. Он считает, что мир в Закавказье позволяет России активнее развивать проект «Север-Юг», иметь транспортные коридоры по территориям дружественных стран, учитывая, что «Запад пытается нарушить инфраструктуру мировых перевозок». Это еще больше сближает Россию с Ираном и Турцией. Россия, в отличие от Запада, который в последние несколько месяцев активно предлагал Армении свое решение проблемы, заинтересована в нормализации ситуации в Закавказье, говорит Константин Соколов. По его мнению, то, что Путину удалось вновь усадить стороны за стол переговоров и помочь договориться, говорит о том, что РФ переиграла США и ЕС. «У Пашиняна проамериканские стремления всегда были сильны. Но в самой Армении большинство населения исторически стоит на пророссийских позициях. Решение — это успех российской политики и в то же время отголосок общей истории долгой совместной жизни России и Армении», — отметил политолог. Статья по теме Путин завершит 30-летний конфликт у границ России Мирный договор и нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном дает России возможность сохранить свое влияние на регион, подтверждает руководитель отдела Кавказа Института стран СНГ Владимир Новиков. «Это будет означать, что Россия сохраняет статус посредника, сохраняет свое военно-политическое присутствие в регионе», — заключил Новиков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин переиграл США и ЕС в Закавказье — именно России удалось примирить много лет враждующие Азербайджан и Армению. Для самой РФ это не только гарантии собственной безопасности, но и еще один шаг к прекращению гегемонии Запада в мировой политике, объяснили URA.RU эксперты итоги встречи Путина с лидерами двух стран — Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном 31 октября. Россия укрепляет свое влияние в регионе и получает новые экономические возможности, считают политологи. Для урегулирования карабахской проблемы президент Путин пригласил коллег в Сочи. При этом он подчеркнул, что место встречи было выбрано не им, а лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Погода подвела, посетовал Путин, но дождь не должен стать препятствием для переговоров. Перед трехсторонней встречей президент Путин поговорил один на один с каждым из коллег. «Конфликт длится десятилетия, надо его завершать. Знаю, что у вас есть политическая воля к этому, и мы всячески это поддерживаем. [В 2020 году] была достигнута договоренность, мы все исходили из того, что самое главное — это обеспечить мир и создать условия для развития, в конечном итоге, это то, ради чего мы работаем», — отметил Путин в разговоре с Пашиняном. Премьер Армении заверил президента РФ, что для его страны «приемлемы подходы» России к урегулированию конфликта и установлению межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией. Лидер Азербайджана заявил, что карабахский конфликт исчерпан еще два года назад, когда была подписана трехсторонняя декларация. «Карабахский конфликт — это уже история, поэтому в этом контексте практически обсуждать нечего. А нормализация азербайджано-армянских отношений — это тот формат, который требует очень серьезных шагов», — заявил Алиев, поблагодарив Путина за участие в этом процессе. После трехстороннего диалога российский лидер озвучил общее мнение: встреча была «очень полезной». «Мы согласовали совместное заявление. Но не все удалось согласовать, и некоторые вещи пришлось изъять из предварительного текста. Тем не менее, я согласен с общей оценкой: эта встреча создает условия для дальнейших шагов по урегулированию ситуации в целом. Эта дискуссия говорит о том, что мы можем договариваться о будущем наших стран. Россия будет делать все, чтобы всеобъемлющее урегулирование было достигнуто», — заявил Путин. Об урегулировании карабахского конфликта Путин говорил на дискуссионной площадке экспертного клуба «Валдай» на прошлой неделе. Он сообщил, что позиция России — мирный договор между сторонами, делимитация и демаркация границы. «Вопрос, какой вариант избрать. Это дело Армении, армянского народа и армянского руководства. В любом случае, какой бы ни был выбран вариант, если это приведет к миру, мы только за. Мы не собираемся ничего навязывать, что-то диктовать», — заявил президент Путин. Нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном открывает для России серьезные перспективы, пояснили URA.RU эксперты. Закавказье — это зона стратегических интересов России, убежден директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин. «Через этот регион, далее — через Иран мы получим выход в Индийский океан. По словам политолога, Россия тем самым вступит «в большую игру — это вытеснение Запада как гегемона с мировой арены». «Если Россия выходит на большой геополитический простор, она становится важным мировым субъектом, который будет являться источником альтернативы для человечества — мировоззренческой, идеологической, экономической, альтернативы в сфере безопасности. В этом заинтересованы и Китай, и Индия, и Латинская Америка, и Африка», — убежден эксперт. Похожей позиции придерживается эксперт по геополитике Константин Соколов. Он считает, что мир в Закавказье позволяет России активнее развивать проект «Север-Юг», иметь транспортные коридоры по территориям дружественных стран, учитывая, что «Запад пытается нарушить инфраструктуру мировых перевозок». Это еще больше сближает Россию с Ираном и Турцией. Россия, в отличие от Запада, который в последние несколько месяцев активно предлагал Армении свое решение проблемы, заинтересована в нормализации ситуации в Закавказье, говорит Константин Соколов. По его мнению, то, что Путину удалось вновь усадить стороны за стол переговоров и помочь договориться, говорит о том, что РФ переиграла США и ЕС. «У Пашиняна проамериканские стремления всегда были сильны. Но в самой Армении большинство населения исторически стоит на пророссийских позициях. Мирный договор и нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном дает России возможность сохранить свое влияние на регион, подтверждает руководитель отдела Кавказа Института стран СНГ Владимир Новиков. «Это будет означать, что Россия сохраняет статус посредника, сохраняет свое военно-политическое присутствие в регионе», — заключил Новиков.