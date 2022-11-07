В Грузии разочаровались в политике Евросоюза

В Грузии расстроены тем, что Украина и Молдавия получили статусы кандидатов в члены ЕС

08 ноября 2022 в 01:58 Размер текста - 17 +

Президент Грузии расстроена, что страна до сих пор находится в статусе потенциального кандидата ЕС Фото: Сергей Заикин © URA.RU Грузинские власти разочаровались, что Украина и Молдавия получили статус кандидата в члены Евросоюза, а их страна оказалась лишь потенциальным претендентом. Досаду выразила президент Грузии Саломе Зурабишвили во время выступления в Страсбурге на Всемирном форуме за демократию. «Грузия испытала огромную разочарованность в процессе передачи статуса кандидата Украине и Молдавии. Мы настолько являемся европейцами и уже так долго, что в какой-то момент должны присоединиться к этой европейской семье. Я думаю, что нам сегодня не стоит терять время. Грузии необходимо кандидатство», — высказалась глава государства, передает ТАСС. В статусе потенциального кандидата Грузия находится 7 месяцев. В 2017 году жители страны получили право без виз ездить в качестве туристов в страны Шенгенской зоны. Саммит ЕС предоставил статус кандидата на вступление в Евросоюз Украине и Молдавии в конце июня этого года. Для членства Киеву нужно будет выполнить ряд условий, которые связаны с верховенством права и судебной системой. Ряд политиков и еврокомиссар Оливер Вархели высказались, что процесс вступления Украины в ЕС потребует «длительного времени». Ранее премьер Франции Элизабет Борн отказала Украине в ускоренном принятии в Евросоюз. Она отметила, что вступление ее в ЕС по ускоренной процедуре не отвечает интересам ни одной страны.

Грузинские власти разочаровались, что Украина и Молдавия получили статус кандидата в члены Евросоюза, а их страна оказалась лишь потенциальным претендентом. Досаду выразила президент Грузии Саломе Зурабишвили во время выступления в Страсбурге на Всемирном форуме за демократию. «Грузия испытала огромную разочарованность в процессе передачи статуса кандидата Украине и Молдавии. Мы настолько являемся европейцами и уже так долго, что в какой-то момент должны присоединиться к этой европейской семье. Я думаю, что нам сегодня не стоит терять время. Грузии необходимо кандидатство», — высказалась глава государства, передает ТАСС. В статусе потенциального кандидата Грузия находится 7 месяцев. В 2017 году жители страны получили право без виз ездить в качестве туристов в страны Шенгенской зоны. Саммит ЕС предоставил статус кандидата на вступление в Евросоюз Украине и Молдавии в конце июня этого года. Для членства Киеву нужно будет выполнить ряд условий, которые связаны с верховенством права и судебной системой. Ряд политиков и еврокомиссар Оливер Вархели высказались, что процесс вступления Украины в ЕС потребует «длительного времени». Ранее премьер Франции Элизабет Борн отказала Украине в ускоренном принятии в Евросоюз. Она отметила, что вступление ее в ЕС по ускоренной процедуре не отвечает интересам ни одной страны.