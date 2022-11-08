Скандальный координатор ЛДПР от ХМАО стал помощником депутата. Фото

08 ноября 2022 в 04:12 Размер текста - 17 +

Координатор ЛДПР в ХМАО стал помощником депутата Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Координатора Сургутского районного отделения ЛДПР Алексей Волосухин стал помощником депутата Тюменской областной Думы Артема Зайцева. Об этом сообщается на официальном telegram-канале регионального отделения партии. «Артем Зайцев — Депутат Тюменской областной Думы вручил удостоверение своему помощнику Алексею Волосухину. Поблагодарили за большой вклад в жизнедеятельность ЛДПР, а также активную работу на территории Сургутского района и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры», — говорится в сообщении. Напомним, что Алексея Волосухина обвинил в мошенничестве сургутский бизнесмен Анар Масимов. Со слов Масимова, Волосухин, представляясь помощником сургутского депутата от ЛДПР Евгения Барсова, взял деньги на решение бизнес-вопросов, но не помог, а в последствии перестал выходить на связь. Волосухин в разговоре с URA.RU заверил, что никогда не помогал бизнесмену и не брал денег. Ранее URA.RU сообщало, что Волосухин стал координатором ЛДПР в Сургутском районе, вместо Игоря Волкова. Со слов инсайдера, Игорь Волосухин более лоялен к тюменским кураторам ЛДПР, что и стало решающим фактором во время его назначения. Алексей Волосухин стал помощником депутата Тюменской областной Думы telegram-канал «ЛДПР ХМАО-Югра»

Координатора Сургутского районного отделения ЛДПР Алексей Волосухин стал помощником депутата Тюменской областной Думы Артема Зайцева. Об этом сообщается на официальном telegram-канале регионального отделения партии. «Артем Зайцев — Депутат Тюменской областной Думы вручил удостоверение своему помощнику Алексею Волосухину. Поблагодарили за большой вклад в жизнедеятельность ЛДПР, а также активную работу на территории Сургутского района и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры», — говорится в сообщении. Напомним, что Алексея Волосухина обвинил в мошенничестве сургутский бизнесмен Анар Масимов. Со слов Масимова, Волосухин, представляясь помощником сургутского депутата от ЛДПР Евгения Барсова, взял деньги на решение бизнес-вопросов, но не помог, а в последствии перестал выходить на связь. Волосухин в разговоре с URA.RU заверил, что никогда не помогал бизнесмену и не брал денег. Ранее URA.RU сообщало, что Волосухин стал координатором ЛДПР в Сургутском районе, вместо Игоря Волкова. Со слов инсайдера, Игорь Волосухин более лоялен к тюменским кураторам ЛДПР, что и стало решающим фактором во время его назначения.