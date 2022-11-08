Россия и США обсудят стратегические вооружения на новой площадке

08 ноября 2022 в 05:40 Размер текста - 17 +

Стороны могут провести заседание двусторонней консультативной комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях Фото: Алексей Гайнов © URA.RU Россия и США могут провести заседание двусторонней консультативной комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) на Ближневосточном регионе. Это будет первая встреча сторон с начала спецоперации на Украине. Как пишут в СМИ, у сторон накопились различные вопросы друг к другу. «Первое заседания консультативной комиссии РФ и США может быть назначено на конец ноября — начало декабря. В качестве места проведения сессия стороны впервые рассматривают Ближневосточный регион. Из-за того, что встреч не было год, у сторон накопились вопросы друг к другу», — пишет « Коммерсант ». Директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что возможности для проведения комиссии изучаются. 28 октября заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс сообщила, что американцы «изучают даты, чтобы встретиться с россиянами». Американская сторона в ходе предстоящего заседания хочет поставить вопрос о возобновлении инспекций в рамках ДСНВ. В МИД России, в свою очередь, заявили, что Москва не может подтвердить приведение таких стратегических наступательных вооружений в состояние, непригодное для использования ядерного вооружения тяжелых бомбардировщиков и БРПЛ, как это предусмотрено одним из пунктов договора. Ранее URA.RU писало, что США обсуждают с РФ возобновление инспекций по ДСНВ. В августе Россия призвала США подтвердить готовность к переговорам по ДСНВ. В США заявили, что хотели бы обсудить замену договора, так как его срок истекает в 2026 году. Дженкинс отмечала, что сроки зависят от действий России на Украине. Посольство РФ в Вашингтоне в конце августа сообщило, что США и Россия работают над возобновлением инспекций по ДСНВ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия и США могут провести заседание двусторонней консультативной комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) на Ближневосточном регионе. Это будет первая встреча сторон с начала спецоперации на Украине. Как пишут в СМИ, у сторон накопились различные вопросы друг к другу. «Первое заседания консультативной комиссии РФ и США может быть назначено на конец ноября — начало декабря. В качестве места проведения сессия стороны впервые рассматривают Ближневосточный регион. Из-за того, что встреч не было год, у сторон накопились вопросы друг к другу», — пишет «Коммерсант». Директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что возможности для проведения комиссии изучаются. 28 октября заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс сообщила, что американцы «изучают даты, чтобы встретиться с россиянами». Американская сторона в ходе предстоящего заседания хочет поставить вопрос о возобновлении инспекций в рамках ДСНВ. В МИД России, в свою очередь, заявили, что Москва не может подтвердить приведение таких стратегических наступательных вооружений в состояние, непригодное для использования ядерного вооружения тяжелых бомбардировщиков и БРПЛ, как это предусмотрено одним из пунктов договора. Ранее URA.RU писало, что США обсуждают с РФ возобновление инспекций по ДСНВ. В августе Россия призвала США подтвердить готовность к переговорам по ДСНВ. В США заявили, что хотели бы обсудить замену договора, так как его срок истекает в 2026 году. Дженкинс отмечала, что сроки зависят от действий России на Украине. Посольство РФ в Вашингтоне в конце августа сообщило, что США и Россия работают над возобновлением инспекций по ДСНВ.