Экс-дипломат США допустил перемирие между РФ и Украиной до начала зимы

08 ноября 2022 в 10:29 Размер текста - 17 +

Экс-дипломат США заявил, что перемирие поможет российским военным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина и Россия могут достигнуть перемирия до начала зимы, если это будет соответствовать военным целям двух сторон. Об этом заявил экс-дипломат и профессор Католического университета Америки (США) Майкл Киммейдж. «Гораздо выше вероятность заключения сторонами зимнего перемирия. Оно может помочь Украине пережить зиму, а российским военным — перегруппироваться», — сказал Киммейдж «Ленте.ру». По его словам, пока Украина и Россия далеки от мирного соглашения. Так как РФ навряд ли будет отказываться от новых регионов, а Украина не захочет отступать от цели по возврату к границам 2014 года, считает бывший дипломат. Россия проводит спецоперацию на Украине с конца февраля. Стороны проводили переговоры, но не договорились о решении конфликта, обсуждение приостановили. В Кремле заявили о невозможности диалога из-за того, что на Украине одобрили закон о запрете переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Киев не отказывался от обсуждения и ждет вывода российских войск, заявил советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Украина упустила шанс на перемирие, цитирует телеканал 360 главу Чечни Рамзана Кадырова. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что перемирие должно быть заключено между США и Россией, а не между Украиной и Россией, передает сайт MK.RU .

Украина и Россия могут достигнуть перемирия до начала зимы, если это будет соответствовать военным целям двух сторон. Об этом заявил экс-дипломат и профессор Католического университета Америки (США) Майкл Киммейдж. «Гораздо выше вероятность заключения сторонами зимнего перемирия. Оно может помочь Украине пережить зиму, а российским военным — перегруппироваться», — сказал Киммейдж «Ленте.ру». По его словам, пока Украина и Россия далеки от мирного соглашения. Так как РФ навряд ли будет отказываться от новых регионов, а Украина не захочет отступать от цели по возврату к границам 2014 года, считает бывший дипломат. Россия проводит спецоперацию на Украине с конца февраля. Стороны проводили переговоры, но не договорились о решении конфликта, обсуждение приостановили. В Кремле заявили о невозможности диалога из-за того, что на Украине одобрили закон о запрете переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Киев не отказывался от обсуждения и ждет вывода российских войск, заявил советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Украина упустила шанс на перемирие, цитирует телеканал 360 главу Чечни Рамзана Кадырова. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что перемирие должно быть заключено между США и Россией, а не между Украиной и Россией, передает сайт MK.RU.