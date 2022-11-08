Полпред Якушев дал регионам УрФО установку по семьям мобилизованных

Полпред Якушев: власти должны решать проблемы семей мобилизованных в первоочередном порядке

08 ноября 2022 в 12:34 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев назвал помощь семьям мобилизованным приоритетной задачей власти Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Власти уральских регионов должны в первоочередном порядке рассматривать запросы, которые поступают от семей мобилизованных граждан. С такой установкой на совещании выступил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев, сообщили URA.RU в его пресс-службе. «Наша задача — каждую семью защитников Отчества окружить заботой и теплом: они ни в коем случае не должны оставаться со своими трудностями один на один. В нынешней ситуации стоит занять активную позицию и еще раз спросить: не нужна ли вам дополнительная помощь? И ни одна просьба не должна остаться без внимания», — поставил задачу Якушев. Полпред подчеркнул, что регионы должны следить за работой пунктов, где размещают вынужденных переселенцев с Украины. На сегодня в субъектах достаточный запас мест для принятия вновь прибывающих граждан. «Людям оказывают необходимую помощь по получению документов, медицинской помощи, трудоустройству, устройству детей в школы и детские сады», — отметили в полпредстве. Ранее полпред Якушев заявлял, что регионы Урала смогут принять жителей Херсонской области, желающих переехать в другие территории России по специальной жилищной программе. Херсонская область вошла в состав РФ по итогам референдума, прошедшего с 23 по 27 сентября. За присоединение региона проголосовали 87,05% избирателей. Также субъектами РФ стали Запорожская область, ДНР и ЛНР. 21 сентября в Росси началась частичная мобилизация, которая продлилась чуть больше месяца. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу объявил о завершении мероприятий. Цель по призыву 300 тысяч резервистов была достигнута. С 24 февраля российские военные проводят специальную военную операцию на территории Украины.

Власти уральских регионов должны в первоочередном порядке рассматривать запросы, которые поступают от семей мобилизованных граждан. С такой установкой на совещании выступил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев, сообщили URA.RU в его пресс-службе. «Наша задача — каждую семью защитников Отчества окружить заботой и теплом: они ни в коем случае не должны оставаться со своими трудностями один на один. В нынешней ситуации стоит занять активную позицию и еще раз спросить: не нужна ли вам дополнительная помощь? И ни одна просьба не должна остаться без внимания», — поставил задачу Якушев. Полпред подчеркнул, что регионы должны следить за работой пунктов, где размещают вынужденных переселенцев с Украины. На сегодня в субъектах достаточный запас мест для принятия вновь прибывающих граждан. «Людям оказывают необходимую помощь по получению документов, медицинской помощи, трудоустройству, устройству детей в школы и детские сады», — отметили в полпредстве. Ранее полпред Якушев заявлял, что регионы Урала смогут принять жителей Херсонской области, желающих переехать в другие территории России по специальной жилищной программе. Херсонская область вошла в состав РФ по итогам референдума, прошедшего с 23 по 27 сентября. За присоединение региона проголосовали 87,05% избирателей. Также субъектами РФ стали Запорожская область, ДНР и ЛНР. 21 сентября в Росси началась частичная мобилизация, которая продлилась чуть больше месяца. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу объявил о завершении мероприятий. Цель по призыву 300 тысяч резервистов была достигнута. С 24 февраля российские военные проводят специальную военную операцию на территории Украины.