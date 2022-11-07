Студентку обязали заплатить 50 тыс. рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Студентку одного из техникумов Кургана оштрафовали на 50 тыс. рублей за то, что она не сообщила в правоохранительные органы о готовящемся террористическом акте, про план которого ей рассказал учащийся того же учреждения. Об этом стало известно на судебном заседании, которое прошло в Курганском городском суде, передает корреспондент URA.RU. По данным источников URA.RU из силовых ведомств, штраф за такое преступление в Кургане назначают впервые.

«Суд приговорил признать [студентку] виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.6 УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей. Освободить от судебных издержек по уголовному делу», — зачитал приговор судья.

Дело рассматривали в особом порядке. По данным прокуратуры, студент, которого обвиняют в подготовке теракта, изготовил муляж самодельного взрывного устройства, семь самодельных устройств по типу ручных гранат, приобрел не менее четырех ножей, трех медицинских скальпелей и четырех удавок. Прокурор отметил, что в декабре 2021 года или в январе 2022 года студент поделился с девушкой, которая учится в том же учреждении, своими планами причинить вред людям в техникуме, но она никому об этом не рассказала. Обвинение считает, что студентка, сокрыв этот факт, помогла обвиняемому исходя из ложно понятого чувства товарищества, с целью помочь избежать уголовной ответственности.

Студентка признала вину и сказала, что раскаивается. «Этот человек [обвиняемый] был всегда в центре внимания, точнее он хотел показать себя, и поэтому я не могла в это поверить. Он всегда пытался выделиться, поэтому я не воспринимала это [сказанное] всерьез. Сейчас я понимаю все возможные негативные последствия», — объяснила девушка.

В марте стало известно, что в Кургане задержали студента, которого подозревают в подготовке к нападению на колледж. Молодой человек пришел на урок с ножом. Его обвиняют в приготовлении к совершению террористического акта и незаконном хранении взрывных устройств. В квартире молодого человека нашли самодельные взрывные устройства, пневматическое и холодное оружие, а также дневник, в котором был рукописный план совершения теракта.

Осужденная заявила, что признает вину и раскаивается в содеянном Фото: Владислав Грозный © URA.RU