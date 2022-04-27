27 апреля 2022

В Кургане арестовали студента, обвиняемого в подготовке теракта

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры присечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Курган, арест, наручники
Студента, заподозренного в подготовке теракта, отправили в СИЗО до 3 августа Фото:

Студента Курганского техникума сервиса и технологий, задержанного сотрудникам ФСБ за подготовку к теракту, отправили под стражу на пять месяцев — до 3 августа. Об этом URA.RU сообщили в Курганском городском суде.

«В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 3 августа», — рассказали в пресс-службе суда. Сейчас студент находится в СИЗО.

В отношении молодого человека возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.1 ст. 30, ч.1 ст. 205; ч.1 ст. 222.1 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта; незаконное хранение взрывных устройств). В его квартире изъяты самодельные взрывные устройства, а также пневматическое и холодное оружие. Кроме того, у него нашли дневник, в котором был рукописный план совершения теракта и инструкции по изготовлению взрывчатки. В одной из тетрадей у студента обнаружили изображения Гитлера и нацистских офицеров, а также террористов, участвовавших в боевых действиях в Чечне.

О задержании студента, которого подозревают в подготовке к нападению на колледж, стало известно в начале марта. Выйти на него удалось благодаря бдительности однокурсников — молодой человек пришел на урок с ножом. По ТВ показали оружие студента, с которым он собирался напасть на техникум. В ФСБ 28 апреля официально заявили о возбуждении уголовного дела по статье о подготовке теракта.

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Студента Курганского техникума сервиса и технологий, задержанного сотрудникам ФСБ за подготовку к теракту, отправили под стражу на пять месяцев — до 3 августа. Об этом URA.RU сообщили в Курганском городском суде. «В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 3 августа», — рассказали в пресс-службе суда. Сейчас студент находится в СИЗО. В отношении молодого человека возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.1 ст. 30, ч.1 ст. 205; ч.1 ст. 222.1 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта; незаконное хранение взрывных устройств). В его квартире изъяты самодельные взрывные устройства, а также пневматическое и холодное оружие. Кроме того, у него нашли дневник, в котором был рукописный план совершения теракта и инструкции по изготовлению взрывчатки. В одной из тетрадей у студента обнаружили изображения Гитлера и нацистских офицеров, а также террористов, участвовавших в боевых действиях в Чечне. О задержании студента, которого подозревают в подготовке к нападению на колледж, стало известно в начале марта. Выйти на него удалось благодаря бдительности однокурсников — молодой человек пришел на урок с ножом. По ТВ показали оружие студента, с которым он собирался напасть на техникум. В ФСБ 28 апреля официально заявили о возбуждении уголовного дела по статье о подготовке теракта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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