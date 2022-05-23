У челябинского экс-губернатора отобрали 40 млн рублей

24 мая 2022 в 08:45 Размер текста - 17 +

Долги экс-губернатора перед обанкроченным семейным активом достигли 100 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сделки челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского, в результате которых он получил от контролируемого его семьей ПО «Монтажник» почти 40 млн рублей, признали незаконными. Бывшему чиновнику придется вернуть эти деньги обанкротившейся компании, следует из базы судебных дел. Ранее по инициативе конкурсного управляющего такое же решение было принято по сделкам на 73 млн рублей. «Признать совершенные акционерным обществом «Производственное объединение «Монтажник» в период с 13 декабря 2019 года по 03 июня 2020 платежи в пользу Дубровского Бориса Александровича на общую сумму 37 млн 314 тысяч 829 рублей недействительными сделками. Применить последствия недействительности сделки. Взыскать с Дубровского Б. А. в пользу АО «ПО «Монтажник»» денежные средства в размере 37 млн 314 тыс. 829 рублей», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU). Ранее конкурсный управляющий Елена Соломка удачно оспорила ряд других сделок, заключенных с 1 июня 2019 года по 3 июня 2020 года. в результате эти сделок с «Монтажником» Дубровский получил 73 млн рублей. Приставы наложили арест 73 млн рублей на счетах Дубровского. В результате ошибки изначально заблокированы оказались 116 млн рублей, контроль над частью этой суммы Дубровскому пришлось возвращать в судебном порядке. Сам экс-чиновник для комментариев не доступен, по информации URA.RU он находится за пределами России. Соломка действия, связанные с банкротством «Монтажника», не комментирует. Дубровские приобрели компанию, когда глава семейства руководил регионом — в 2017 году. Фирма занялась строительством конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС. В проект вложили 4,5 млрд рублей из бюджета области: в итоге после завершения нулевого цикла работы остановились и началось расследование уголовных дел. В сентябре 2020 года ПО «Монтажник» признали банкротом. 10 июня на предприятии введено конкурсное производство, долги перед кредиторами оцениваются примерно в 1,5 млрд рублей. Экс-директор компании Алексей Павлюк арестован по обвинению в мошенничестве и невыплате зарплаты, и винит во всем работодателей.

Сделки челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского, в результате которых он получил от контролируемого его семьей ПО «Монтажник» почти 40 млн рублей, признали незаконными. Бывшему чиновнику придется вернуть эти деньги обанкротившейся компании, следует из базы судебных дел. Ранее по инициативе конкурсного управляющего такое же решение было принято по сделкам на 73 млн рублей. «Признать совершенные акционерным обществом «Производственное объединение «Монтажник» в период с 13 декабря 2019 года по 03 июня 2020 платежи в пользу Дубровского Бориса Александровича на общую сумму 37 млн 314 тысяч 829 рублей недействительными сделками. Применить последствия недействительности сделки. Взыскать с Дубровского Б. А. в пользу АО «ПО «Монтажник»» денежные средства в размере 37 млн 314 тыс. 829 рублей», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU). Ранее конкурсный управляющий Елена Соломка удачно оспорила ряд других сделок, заключенных с 1 июня 2019 года по 3 июня 2020 года. в результате эти сделок с «Монтажником» Дубровский получил 73 млн рублей. Приставы наложили арест 73 млн рублей на счетах Дубровского. В результате ошибки изначально заблокированы оказались 116 млн рублей, контроль над частью этой суммы Дубровскому пришлось возвращать в судебном порядке. Сам экс-чиновник для комментариев не доступен, по информации URA.RU он находится за пределами России. Соломка действия, связанные с банкротством «Монтажника», не комментирует. Дубровские приобрели компанию, когда глава семейства руководил регионом — в 2017 году. Фирма занялась строительством конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС. В проект вложили 4,5 млрд рублей из бюджета области: в итоге после завершения нулевого цикла работы остановились и началось расследование уголовных дел. В сентябре 2020 года ПО «Монтажник» признали банкротом. 10 июня на предприятии введено конкурсное производство, долги перед кредиторами оцениваются примерно в 1,5 млрд рублей. Экс-директор компании Алексей Павлюк арестован по обвинению в мошенничестве и невыплате зарплаты, и винит во всем работодателей.