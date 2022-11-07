07 ноября 2022

Тюменец поджег дом своей матери из-за обиды

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
При пожаре никто не пострадал Фото:

Житель Тюмени поджег дом своей матери после того, как та пригрозила переписать имущество на чужого человека. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Женщина устала от пьянок 47-летнего сына и решила проучить его.

«Около 9 часов 30 минут 11 апреля 2022 года мужчина решил поджечь дом, чтобы тот никому не достался. В кладовой он нашел банку с краской, которую вылил на пол в комнатах и поджег. Позже мужчина рассказал о поджоге продавцу ближайшего магазина», — сообщили в ведомстве. Хозяйки дома в этот день не было.

Пожар удалось потушить вовремя, дом остался цел. Пострадали только мебель и бытовая техника. Общий ущерб составил чуть менее миллиона рублей.

Суд назначил тюменцу наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Кроме того, мужчину обязали трудоустроиться в течение трех месяцев, обследоваться у врача-нарколога, а при необходимости пройти курс лечения от алкоголизма.

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Житель Тюмени поджег дом своей матери после того, как та пригрозила переписать имущество на чужого человека. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Женщина устала от пьянок 47-летнего сына и решила проучить его. «Около 9 часов 30 минут 11 апреля 2022 года мужчина решил поджечь дом, чтобы тот никому не достался. В кладовой он нашел банку с краской, которую вылил на пол в комнатах и поджег. Позже мужчина рассказал о поджоге продавцу ближайшего магазина», — сообщили в ведомстве. Хозяйки дома в этот день не было. Пожар удалось потушить вовремя, дом остался цел. Пострадали только мебель и бытовая техника. Общий ущерб составил чуть менее миллиона рублей. Суд назначил тюменцу наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Кроме того, мужчину обязали трудоустроиться в течение трех месяцев, обследоваться у врача-нарколога, а при необходимости пройти курс лечения от алкоголизма.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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