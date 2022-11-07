Тюменец поджег дом своей матери из-за обиды

При пожаре никто не пострадал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Тюмени поджег дом своей матери после того, как та пригрозила переписать имущество на чужого человека. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Женщина устала от пьянок 47-летнего сына и решила проучить его.

«Около 9 часов 30 минут 11 апреля 2022 года мужчина решил поджечь дом, чтобы тот никому не достался. В кладовой он нашел банку с краской, которую вылил на пол в комнатах и поджег. Позже мужчина рассказал о поджоге продавцу ближайшего магазина», — сообщили в ведомстве. Хозяйки дома в этот день не было.

Пожар удалось потушить вовремя, дом остался цел. Пострадали только мебель и бытовая техника. Общий ущерб составил чуть менее миллиона рублей.

Суд назначил тюменцу наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Кроме того, мужчину обязали трудоустроиться в течение трех месяцев, обследоваться у врача-нарколога, а при необходимости пройти курс лечения от алкоголизма.