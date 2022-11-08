Военный аналитик Пухов назвал ключевое оружие ВСУ

Военный аналитик Пухов: HIMARS выигрывают у российских РСЗО при дуэльной ситуации
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, ракета
HIMARS обладает большей дальностью пуска ракет, чем у российских РСЗО (архивное фото) Фото:
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Ракетные системы залпового огня HIMARS обладают большей дальностью пуска, поэтому имеют преимущество перед российскими РСЗО при дуэльной ситуации. Об этом URA.RU рассказал директор центра анализа стратегий и технологий, военный аналитик Руслан Пухов.

«Танки ВСУ используют либо советские, либо клоны советских танков, то есть западных там нет. Но есть западные современные колесные и гусеничные машины. В первую очередь, речь идет о дальнобойный артиллерийских системах и залпового огня. У того же HIMARS дальность пуска ракет больше, чем у наших, и они нас перестреливают в дуэльной ситуации», — сказал Руслан Пухов.

Кроме того, Запад поставляет ВСУ управляемые заряды для 155-миллиметровых орудий и современные системы ПВО. «Также ствольная артиллерия более современная, чем наша, за редким исключением. Плюс у них есть управляемые заряды Excalibur. А теперь им еще поставляются и современные системы ПВО, которые создадут большие проблемы для наших Воздушно-космических сил. Например, NASAMS», — добавил аналитик.

На данный момент самая тяжелая ситуация складывается в Херсонской области. ВСУ постоянно наращивают объемы своих сил под Херсоном и уже вплотную подошли к границе города. Кандидат военных наук, профессор Борис Усвяцов в беседе с URA.RU предположил, что на этом направлении сконцентрировано порядка 80 тысяч украинских военных. По словам генерал-майора в отставке Сергея Липового, к столице региона ВСУ стягивает всю военную технику, которую имеет в своем распоряжении.

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Ракетные системы залпового огня HIMARS обладают большей дальностью пуска, поэтому имеют преимущество перед российскими РСЗО при дуэльной ситуации. Об этом URA.RU рассказал директор центра анализа стратегий и технологий, военный аналитик Руслан Пухов. «Танки ВСУ используют либо советские, либо клоны советских танков, то есть западных там нет. Но есть западные современные колесные и гусеничные машины. В первую очередь, речь идет о дальнобойный артиллерийских системах и залпового огня. У того же HIMARS дальность пуска ракет больше, чем у наших, и они нас перестреливают в дуэльной ситуации», — сказал Руслан Пухов. Кроме того, Запад поставляет ВСУ управляемые заряды для 155-миллиметровых орудий и современные системы ПВО. «Также ствольная артиллерия более современная, чем наша, за редким исключением. Плюс у них есть управляемые заряды Excalibur. А теперь им еще поставляются и современные системы ПВО, которые создадут большие проблемы для наших Воздушно-космических сил. Например, NASAMS», — добавил аналитик. На данный момент самая тяжелая ситуация складывается в Херсонской области. ВСУ постоянно наращивают объемы своих сил под Херсоном и уже вплотную подошли к границе города. Кандидат военных наук, профессор Борис Усвяцов в беседе с URA.RU предположил, что на этом направлении сконцентрировано порядка 80 тысяч украинских военных. По словам генерал-майора в отставке Сергея Липового, к столице региона ВСУ стягивает всю военную технику, которую имеет в своем распоряжении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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