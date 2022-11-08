Военный аналитик Пухов назвал ключевое оружие ВСУ

Военный аналитик Пухов: HIMARS выигрывают у российских РСЗО при дуэльной ситуации

08 ноября 2022 в 20:15 Размер текста - 17 +

HIMARS обладает большей дальностью пуска ракет, чем у российских РСЗО (архивное фото) Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ракетные системы залпового огня HIMARS обладают большей дальностью пуска, поэтому имеют преимущество перед российскими РСЗО при дуэльной ситуации. Об этом URA.RU рассказал директор центра анализа стратегий и технологий, военный аналитик Руслан Пухов. «Танки ВСУ используют либо советские, либо клоны советских танков, то есть западных там нет. Но есть западные современные колесные и гусеничные машины. В первую очередь, речь идет о дальнобойный артиллерийских системах и залпового огня. У того же HIMARS дальность пуска ракет больше, чем у наших, и они нас перестреливают в дуэльной ситуации», — сказал Руслан Пухов. Кроме того, Запад поставляет ВСУ управляемые заряды для 155-миллиметровых орудий и современные системы ПВО. «Также ствольная артиллерия более современная, чем наша, за редким исключением. Плюс у них есть управляемые заряды Excalibur. А теперь им еще поставляются и современные системы ПВО, которые создадут большие проблемы для наших Воздушно-космических сил. Например, NASAMS», — добавил аналитик. На данный момент самая тяжелая ситуация складывается в Херсонской области. ВСУ постоянно наращивают объемы своих сил под Херсоном и уже вплотную подошли к границе города. Кандидат военных наук, профессор Борис Усвяцов в беседе с URA.RU предположил, что на этом направлении сконцентрировано порядка 80 тысяч украинских военных. По словам генерал-майора в отставке Сергея Липового, к столице региона ВСУ стягивает всю военную технику, которую имеет в своем распоряжении.

Ракетные системы залпового огня HIMARS обладают большей дальностью пуска, поэтому имеют преимущество перед российскими РСЗО при дуэльной ситуации. Об этом URA.RU рассказал директор центра анализа стратегий и технологий, военный аналитик Руслан Пухов. «Танки ВСУ используют либо советские, либо клоны советских танков, то есть западных там нет. Но есть западные современные колесные и гусеничные машины. В первую очередь, речь идет о дальнобойный артиллерийских системах и залпового огня. У того же HIMARS дальность пуска ракет больше, чем у наших, и они нас перестреливают в дуэльной ситуации», — сказал Руслан Пухов. Кроме того, Запад поставляет ВСУ управляемые заряды для 155-миллиметровых орудий и современные системы ПВО. «Также ствольная артиллерия более современная, чем наша, за редким исключением. Плюс у них есть управляемые заряды Excalibur. А теперь им еще поставляются и современные системы ПВО, которые создадут большие проблемы для наших Воздушно-космических сил. Например, NASAMS», — добавил аналитик. На данный момент самая тяжелая ситуация складывается в Херсонской области. ВСУ постоянно наращивают объемы своих сил под Херсоном и уже вплотную подошли к границе города. Кандидат военных наук, профессор Борис Усвяцов в беседе с URA.RU предположил, что на этом направлении сконцентрировано порядка 80 тысяч украинских военных. По словам генерал-майора в отставке Сергея Липового, к столице региона ВСУ стягивает всю военную технику, которую имеет в своем распоряжении.