Генерал-майор Липовой раскрыл, какую технику стягивает ВСУ к Херсону

Генерал-майор Липовой: Украина стягивает к Херсону всю технику: от советских танков до немецких бронетранспортеров

06 ноября 2022 в 22:09 Размер текста - 17 +

Украина продолжает использовать советские танки, сказал Сергей.липовой (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные подтягивают к Херсонской области, где складывается самая сложная ситуация, всю технику, которая у них есть. Об этом URA.RU сообщил герой России, генерал-майор в отставке Сергей Липовой. «Это техника, как правило, которую поставляет Европа. Также это бывшая наша техника, то есть Т-72 первой модификации. Там идет вперемешку и американское вооружение, и бывшие танки стран Варшавского договора, и немецкие бронетранспортеры, французские легкие гусеничные самоходные установки. Там полный винегрет», — сказал Сергей Липовой. Генерал-майор обратил внимание на положение дел на Херсонском направлении. «Ситуация не простая, но контролируемая. ВСУ туда кидают все, что у них осталось, в надежде, что что-то получится. Попытки наступления идут на Донецком, Луганском направлении, Сватово, Новая Каховка — практически по всей длине фронта. Это попытка нащупать слабые места в обороне. Пытаются по всем направлениям», — отметил собеседник URA.RU. На сегодняшний день ситуация на херсонском направлении является одной из самых тяжелых. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости вывести мирных жителей Херсона для сохранения их жизней и здоровья. На безопасную территорию еще не эвакуировались около 100 тысяч человек, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Украинские военные также усиливают обстрелы в рамках подготовки к наступлению.

Украинские военные подтягивают к Херсонской области, где складывается самая сложная ситуация, всю технику, которая у них есть. Об этом URA.RU сообщил герой России, генерал-майор в отставке Сергей Липовой. «Это техника, как правило, которую поставляет Европа. Также это бывшая наша техника, то есть Т-72 первой модификации. Там идет вперемешку и американское вооружение, и бывшие танки стран Варшавского договора, и немецкие бронетранспортеры, французские легкие гусеничные самоходные установки. Там полный винегрет», — сказал Сергей Липовой. Генерал-майор обратил внимание на положение дел на Херсонском направлении. «Ситуация не простая, но контролируемая. ВСУ туда кидают все, что у них осталось, в надежде, что что-то получится. Попытки наступления идут на Донецком, Луганском направлении, Сватово, Новая Каховка — практически по всей длине фронта. Это попытка нащупать слабые места в обороне. Пытаются по всем направлениям», — отметил собеседник URA.RU. На сегодняшний день ситуация на херсонском направлении является одной из самых тяжелых. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости вывести мирных жителей Херсона для сохранения их жизней и здоровья. На безопасную территорию еще не эвакуировались около 100 тысяч человек, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Украинские военные также усиливают обстрелы в рамках подготовки к наступлению.