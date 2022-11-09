Власти ХМАО обозначили перспективы подготовки кадров для нефтяников

В ХМАО откроется филиал пермского вуза, новые научные лаборатории и образовательные центры

09 ноября 2022 в 12:51 Размер текста - 17 +

В 2023 году в Когалыме появится филиал пермского вуза Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Когалыме к 2023 году будет открыт филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета, на базе югорских вузов будут открыты новые научные лаборатории и образовательные центры. Об этом рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова во время трансляции отчета о результатах деятельности правительства округа за 2022 год. «В 23 году в региональную систему подготовки квалифицированных кадров войдет образовательный центр, филиал пермского национального исследовательского политехнического университета в Когалыме. Это важный элемент, он усилит научную школу региона», — сказала Комарова. Югорчане смогут получить образование в нефтегазодобывающей сфере. «Ежегодно центр будет принимать абитуриентов на 120-130 бюджетных мест», — сказала Комарова. Она также добавила, что 1 сентября 2023 года в ХМАО откроется два образовательных центра по федеральному проекту «Профессионалитет». Первый — в отрасли добычи полезных ископаемых на базе Когалымского колледжа, а второй — на базе Югорского государственного университета. В следующем году Минобрнауки профинансирует создание трех научных лабораторий на базе Сургутского государственного университета. Сумма финансирования на три года составит 150 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетили стройку филиала пермского вуза в Когалыме. Проект финансирует «ЛУКОЙЛ». Указом главы государства 2022—2031 годы в России объявлены Десятилетием науки и технологий. Основными задачами проведения десятилетия являются привлечение талантливой молодежи в научную сферу, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач укрепления общества, повышение доступности информации о перспективах научной деятельности для граждан страны.

В Когалыме к 2023 году будет открыт филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета, на базе югорских вузов будут открыты новые научные лаборатории и образовательные центры. Об этом рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова во время трансляции отчета о результатах деятельности правительства округа за 2022 год. «В 23 году в региональную систему подготовки квалифицированных кадров войдет образовательный центр, филиал пермского национального исследовательского политехнического университета в Когалыме. Это важный элемент, он усилит научную школу региона», — сказала Комарова. Югорчане смогут получить образование в нефтегазодобывающей сфере. «Ежегодно центр будет принимать абитуриентов на 120-130 бюджетных мест», — сказала Комарова. Она также добавила, что 1 сентября 2023 года в ХМАО откроется два образовательных центра по федеральному проекту «Профессионалитет». Первый — в отрасли добычи полезных ископаемых на базе Когалымского колледжа, а второй — на базе Югорского государственного университета. В следующем году Минобрнауки профинансирует создание трех научных лабораторий на базе Сургутского государственного университета. Сумма финансирования на три года составит 150 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетили стройку филиала пермского вуза в Когалыме. Проект финансирует «ЛУКОЙЛ». Указом главы государства 2022—2031 годы в России объявлены Десятилетием науки и технологий. Основными задачами проведения десятилетия являются привлечение талантливой молодежи в научную сферу, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач укрепления общества, повышение доступности информации о перспективах научной деятельности для граждан страны.