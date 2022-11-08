Бизнес-партнерам челябинского экс-губернатора грозит арест активов на 1 млрд рублей

ПО «Монтажник» контролируется семьей экс-губернатора Бориса Дубровского Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дочь челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского Анна обратилась в суд с требованием наложить арест на имущество бывших партнеров ПО «Монтажник», контролируемого семьей Дубровских и обанкротившегося. Стоимость имущества, на которое предлагается наложить ограничения, превышает 1 млрд рублей.

«Кредитор Дубровская Анна Борисовна обратилась в арбитражный суд с заявлением о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на имущество Тулупова Виктора Дмитриевича и Сипкиной Натальи Николаевны, установив общую стоимость имущества, подлежащего аресту по каждому из лиц в сумме 1 млрд 022 млн рублей. За исключением денежных средств на общую сумму не менее установленной величины прожиточного минимума в месяц, а также иного имущества, на которое не может быть обращено взыскание», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU).

Арбитражный суд счел необходимым назначить судебное заседание по вопросу о принятии обеспечительных мер в отношении Тулупова и Сипкиной. Заседание назначено на 10 ноября 2022 года.

Тулупов был собственником фирмы до 2018 года, а Сипкина — ее главным бухгалтером. В феврале 2022 года Анна Дубровская в рамках дела о банкротстве ПО «Монтажник» требовала привлечь к субсидиарной ответственности экс-руководителя и главбуха по обязательствам ПО «Монтажник». И это заявление, как следует из материалов суда, было принято в производство.

Сын экс-губернатора Александр Дубровский пытался в 2021 году признать недействительной сделку с Тулуповым, у которого Дубровские купили в 2017 году более 80% акции ПО «Монтажник». По мнению источников URA.RU в бизнес-кругах, таким образом семья пытается избежать ответственности за миллиардные долги компании.

До смены власти в регионе купленный Дубровскими «Монтажник» начал строить конгресс-холл к саммитам ШОС и БРИКС, освоив более 4,5 млрд рублей из бюджета. Стройка была остановлена, возбуждено несколько уголовных дел. Дубровский-старший покинул Россию. Представители его семьи отказываются обсуждать со СМИ обстоятельства, связанные с банкротством «Монтажника».