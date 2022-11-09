Губернатор Севастополя принес соболезнования в связи с гибелью Стремоусова

Стремоусов был смелым и отважным человеком, заявил Развожаев
новость из сюжетаЗамглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выражает соболезнования родным и близким погибшего в ДТП замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусов. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Только что узнал о гибели Кирилла Стремоусова. Познакомился с ним недавно лично. Соболезную родным и близким», — написал Развожаев. Он добавил, что Стремоусов был смелым и отважным человеком и был настоящим патриотом России.
Сегодня, 9 ноября, Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. Данный факт подтвердили в администрации Херсонской области.
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