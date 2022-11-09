Губернатор Севастополя принес соболезнования в связи с гибелью Стремоусова

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Госсовет в Кремле. Москва, развожаев михаил
Стремоусов был смелым и отважным человеком, заявил Развожаев Фото:
новость из сюжета
Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выражает соболезнования родным и близким погибшего в ДТП замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусов. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Только что узнал о гибели Кирилла Стремоусова. Познакомился с ним недавно лично. Соболезную родным и близким», — написал Развожаев. Он добавил, что Стремоусов был смелым и отважным человеком и был настоящим патриотом России.

Сегодня, 9 ноября, Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. Данный факт подтвердили в администрации Херсонской области.

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выражает соболезнования родным и близким погибшего в ДТП замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусов. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Только что узнал о гибели Кирилла Стремоусова. Познакомился с ним недавно лично. Соболезную родным и близким», — написал Развожаев. Он добавил, что Стремоусов был смелым и отважным человеком и был настоящим патриотом России. Сегодня, 9 ноября, Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. Данный факт подтвердили в администрации Херсонской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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