Губернатор Севастополя принес соболезнования в связи с гибелью Стремоусова 09 ноября 2022 в 18:53 Размер текста - 17 + Стремоусов был смелым и отважным человеком, заявил Развожаев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выражает соболезнования родным и близким погибшего в ДТП замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусов. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Только что узнал о гибели Кирилла Стремоусова. Познакомился с ним недавно лично. Соболезную родным и близким», — написал Развожаев. Он добавил, что Стремоусов был смелым и отважным человеком и был настоящим патриотом России. Сегодня, 9 ноября, Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. Данный факт подтвердили в администрации Херсонской области. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выражает соболезнования родным и близким погибшего в ДТП замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусов. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Только что узнал о гибели Кирилла Стремоусова. Познакомился с ним недавно лично. Соболезную родным и близким», — написал Развожаев. Он добавил, что Стремоусов был смелым и отважным человеком и был настоящим патриотом России. Сегодня, 9 ноября, Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. Данный факт подтвердили в администрации Херсонской области. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям