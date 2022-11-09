РИА Новости: в ДТП с участием Стремоусова виноват водитель грузовика

Водитель грузовика не справился с управлением, пытаясь избежать ДТП
новость из сюжетаЗамглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП
Виновником ДТП с участием замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова стал водитель грузовика. По предварительным данным он не справился с управлением.
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«Виновником ДТП, в котором погиб Стремоусов, предположительно, стал водитель грузовика, совершивший опасный маневр», — рассказал источник изданию РИА Новости. Там уточнили, что, пытаясь избежать столкновения, водитель не справился с управлением грузовика.
О смерти Кирилла Стремоусова в результате ДТП стало известно 9 ноября. Его гибель подтвердил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
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