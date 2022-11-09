РИА Новости: в ДТП с участием Стремоусова виноват водитель грузовика 09 ноября 2022 в 21:51 Размер текста - 17 + Водитель грузовика не справился с управлением, пытаясь избежать ДТП Фото из соцсетей новость из сюжета Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП Виновником ДТП с участием замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова стал водитель грузовика. По предварительным данным он не справился с управлением. Новость по теме Чем известен Кирилл Стремоусов «Виновником ДТП, в котором погиб Стремоусов, предположительно, стал водитель грузовика, совершивший опасный маневр», — рассказал источник изданию РИА Новости. Там уточнили, что, пытаясь избежать столкновения, водитель не справился с управлением грузовика. О смерти Кирилла Стремоусова в результате ДТП стало известно 9 ноября. Его гибель подтвердил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Виновником ДТП с участием замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова стал водитель грузовика. По предварительным данным он не справился с управлением. «Виновником ДТП, в котором погиб Стремоусов, предположительно, стал водитель грузовика, совершивший опасный маневр», — рассказал источник изданию РИА Новости. Там уточнили, что, пытаясь избежать столкновения, водитель не справился с управлением грузовика. О смерти Кирилла Стремоусова в результате ДТП стало известно 9 ноября. Его гибель подтвердил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям