09 ноября 2022

Путин посмертно наградил Стремоусова орденом Мужества

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Кирилл Стремоусов. Херсон, стремоусов кирилл
Кирилл Стремоусов посмертно награжден орденом Мужества Фото:
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Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова орденом Мужества. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

О смерти Кирилла Стремоусова в результате ДТП стало известно 9 ноября. Его гибель подтвердил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова орденом Мужества. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. О смерти Кирилла Стремоусова в результате ДТП стало известно 9 ноября. Его гибель подтвердил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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