Путин посмертно наградил Стремоусова орденом Мужества

Кирилл Стремоусов посмертно награжден орденом Мужества
новость из сюжетаЗамглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова орденом Мужества. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
О смерти Кирилла Стремоусова в результате ДТП стало известно 9 ноября. Его гибель подтвердил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
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