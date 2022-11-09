09 ноября 2022
08 ноября 2022

Курганские власти не смогли найти поставщика дров для нужд управления лесами

Аукцион на поставку дров для нужд курганского управления лесами не состоялся
© Служба новостей «URA.RU»
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Противопожарные меры. Екатеринбург, бревна, дрова, штабеля
Согласно документам о закупке, дрова должны быть расколоты и иметь определенную толщину Фото:

Аукцион на поставку дров для нужд ГКУ «Курганское управление лесами» признан несостоявшимся. Единственная поданная заявка от организации не соответствовала заявленным требованиям, указано в документах, опубликованных на сайте единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки).

«По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке. Заявка не соответствует требованиям», — написано на сайте.

Основным заказчиком выступило ГКУ «Центр закупок и бухгалтерского учета Курганской области». Общий объем — 125 кубических метров дров. Начальная цена контракта — 300 тысяч рублей.

URA.RU ранее писало, что в Варгашинском муниципальном округе (Курганская область) не смогли с первого раза продать здание, в котором располагалась поликлиника. Тогда процедуру запустили заново.

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Аукцион на поставку дров для нужд ГКУ «Курганское управление лесами» признан несостоявшимся. Единственная поданная заявка от организации не соответствовала заявленным требованиям, указано в документах, опубликованных на сайте единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки). «По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке. Заявка не соответствует требованиям», — написано на сайте. Основным заказчиком выступило ГКУ «Центр закупок и бухгалтерского учета Курганской области». Общий объем — 125 кубических метров дров. Начальная цена контракта — 300 тысяч рублей. URA.RU ранее писало, что в Варгашинском муниципальном округе (Курганская область) не смогли с первого раза продать здание, в котором располагалась поликлиника. Тогда процедуру запустили заново.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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