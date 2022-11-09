Курганские власти не смогли найти поставщика дров для нужд управления лесами

Аукцион на поставку дров для нужд ГКУ «Курганское управление лесами» признан несостоявшимся. Единственная поданная заявка от организации не соответствовала заявленным требованиям, указано в документах, опубликованных на сайте единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки).
«По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке. Заявка не соответствует требованиям», — написано на сайте.
Основным заказчиком выступило ГКУ «Центр закупок и бухгалтерского учета Курганской области». Общий объем — 125 кубических метров дров. Начальная цена контракта — 300 тысяч рублей.
URA.RU ранее писало, что в Варгашинском муниципальном округе (Курганская область) не смогли с первого раза продать здание, в котором располагалась поликлиника. Тогда процедуру запустили заново.
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