Власти раскрыли, сколько миллиардов ХМАО и ЯНАО дадут Тюмени в 2023 году

Бюджет Тюменской области в 2023 году получит от ХМАО и ЯНАО более 70 млрд

10 ноября 2022 в 13:57 Размер текста - 17 +

Программа «Сотрудничество» работает в «тюменской матрешке» с 2024 года Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Около 74 млрд рублей поступит в Тюменскую область по программе «Сотрудничество» в 2023 году от ХМАО и ЯНАО. Об этом 10 ноября сообщил глава регионального департамента финансов Михаил Таранов, выступая на заседании бюджетного комитета Тюменской облдумы. «В 2023 году мы ожидаем около 74 млрд рублей поступлений [по программе «Сотрудничество]», — рассказал Таранов, отвечая на вопрос депутата Ивана Вершинина. По словам чиновника, планируется, что в 2022 году северные округа переведут югу области около 78 млрд рублей. при плановом значении в 72 млрд рублей. В 2004 году между властями Тюменской области, ХМАО и ЯНАО был подписан договор разграничении полномочий — несмотря на то, что округа территориально входят в состав Тюменской области, они являются фактически независимыми субъектами. Тогда же была разработана программа «Сотрудничество», по которой Югра и Ямал делятся частью прибыли с югом области — эти деньги правительство Тюменской области распределяет на реализацию проектов во всех трех регионах. 9 ноября депутат думы ХМАО Михаил Селюков предложил вместо Тюмени направлять деньги в бюджет Донбасса.

Около 74 млрд рублей поступит в Тюменскую область по программе «Сотрудничество» в 2023 году от ХМАО и ЯНАО. Об этом 10 ноября сообщил глава регионального департамента финансов Михаил Таранов, выступая на заседании бюджетного комитета Тюменской облдумы. «В 2023 году мы ожидаем около 74 млрд рублей поступлений [по программе «Сотрудничество]», — рассказал Таранов, отвечая на вопрос депутата Ивана Вершинина. По словам чиновника, планируется, что в 2022 году северные округа переведут югу области около 78 млрд рублей. при плановом значении в 72 млрд рублей. В 2004 году между властями Тюменской области, ХМАО и ЯНАО был подписан договор разграничении полномочий — несмотря на то, что округа территориально входят в состав Тюменской области, они являются фактически независимыми субъектами. Тогда же была разработана программа «Сотрудничество», по которой Югра и Ямал делятся частью прибыли с югом области — эти деньги правительство Тюменской области распределяет на реализацию проектов во всех трех регионах. 9 ноября депутат думы ХМАО Михаил Селюков предложил вместо Тюмени направлять деньги в бюджет Донбасса.