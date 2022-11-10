Власти раскрыли, сколько миллиардов ХМАО и ЯНАО дадут Тюмени в 2023 году

Бюджет Тюменской области в 2023 году получит от ХМАО и ЯНАО более 70 млрд
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Инаугурация губернатора тюменской области Александра Моора. Тюмень, рукопожатие, моор александр, артюхов дмитрий, комарова наталья
Программа «Сотрудничество» работает в «тюменской матрешке» с 2024 года Фото:

Около 74 млрд рублей поступит в Тюменскую область по программе «Сотрудничество» в 2023 году от ХМАО и ЯНАО. Об этом 10 ноября сообщил глава регионального департамента финансов Михаил Таранов, выступая на заседании бюджетного комитета Тюменской облдумы.

«В 2023 году мы ожидаем около 74 млрд рублей поступлений [по программе «Сотрудничество]», — рассказал Таранов, отвечая на вопрос депутата Ивана Вершинина. По словам чиновника, планируется, что в 2022 году северные округа переведут югу области около 78 млрд рублей. при плановом значении в 72 млрд рублей.

В 2004 году между властями Тюменской области, ХМАО и ЯНАО был подписан договор разграничении полномочий — несмотря на то, что округа территориально входят в состав Тюменской области, они являются фактически независимыми субъектами. Тогда же была разработана программа «Сотрудничество», по которой Югра и Ямал делятся частью прибыли с югом области — эти деньги правительство Тюменской области распределяет на реализацию проектов во всех трех регионах. 9 ноября депутат думы ХМАО Михаил Селюков предложил вместо Тюмени направлять деньги в бюджет Донбасса.

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Около 74 млрд рублей поступит в Тюменскую область по программе «Сотрудничество» в 2023 году от ХМАО и ЯНАО. Об этом 10 ноября сообщил глава регионального департамента финансов Михаил Таранов, выступая на заседании бюджетного комитета Тюменской облдумы. «В 2023 году мы ожидаем около 74 млрд рублей поступлений [по программе «Сотрудничество]», — рассказал Таранов, отвечая на вопрос депутата Ивана Вершинина. По словам чиновника, планируется, что в 2022 году северные округа переведут югу области около 78 млрд рублей. при плановом значении в 72 млрд рублей. В 2004 году между властями Тюменской области, ХМАО и ЯНАО был подписан договор разграничении полномочий — несмотря на то, что округа территориально входят в состав Тюменской области, они являются фактически независимыми субъектами. Тогда же была разработана программа «Сотрудничество», по которой Югра и Ямал делятся частью прибыли с югом области — эти деньги правительство Тюменской области распределяет на реализацию проектов во всех трех регионах. 9 ноября депутат думы ХМАО Михаил Селюков предложил вместо Тюмени направлять деньги в бюджет Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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