УрФУ опубликовал окончательный список кандидатов на пост декана журфака

Защита программ кандидатов на пост декана журфака пройдет в корпусе Уральского гуманитарного университета УрФУ 23 ноября Фото: Размик Закарян © URA.RU

Уральский федеральный университет 10 ноября завершил прием документов от кандидатов, которые планируют возглавить факультет журналистики. Всего было подано четыре заявки. Информация об этом появилась в telegram-канале вуза.

«До конца ноября станет известно имя нового декана нашего журфака. Сегодня завершен прием документов от кандидатов, включая программы развития департамента», — сообщают представители университета.

На пост главы факультета журналистики претендуют доцент кафедры зарубежной журналистики Елизавета Голоусова, руководитель пресс-службы ВТБ по УрФО и Пермскому краю Максим Кассандров, руководитель образовательной программы «Журналистика» Любовь Третьякова и бывший шеф-редактор информационного агентства URA.RU Иван Некрасов. Список был опубликован в порядке подачи заявлений.

Декан журфака будет назначен после публичной защиты программ кандидатов 23 ноября. Слушания пройдут в корпусе Уральского гуманитарного университета на Ленина, 51.

Ранее URA.RU рассказывало о первых пяти кандидатах, которые планируют подать документы на конкурс. Среди них числились Максим Кассандров, Любовь Третьякова, Иван Некрасов, а также главный редактор «Областной газеты» Антон Стуликов и доценты журфака УрФУ супруги Сумские — Анна или Павел. Предыдущий глава департамента покинул пост 3 октября по личным причинам, заявив, что планирует развиваться вне университета. Сейчас временно исполняющей обязанности главы департамента стала Татьяна Рябова.