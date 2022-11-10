10 ноября 2022

Командир «Ахмата» заявил, что приедет в Польшу на танке, несмотря на санкции

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Международный военно-технический форум «Армия-2022». Екатеринбург, милитари, танкисты, армия, оружие, милитаризация, танк, z войска, армия россии
Алаудинов после попадания в санкционный список Польши заявил, что приедет в страну на танке Фото:

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов готов приехать в Польшу на танке, несмотря на санкции. Об этом он рассказал журналистам. Ранее Алаудинов попал в санкционный список Польши.

«Я надеюсь, что как раз на танках мы в Польшу к ним и придем, потому что в этом случае как раз мне не нужна будет ни виза, никакое разрешение министра внутренних дел Польши, и кого бы то ни было, кто сегодня находится у власти. Потому что на тот момент их уже не будет», — заявил командир спецназа РИА Новости.

Спецназ «Ахмат» участвует в спецоперации РФ на Украине. Апти Алаудинов ранее занимал пост секретаря чеченского Совбеза. 2 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров освободил командира от этой должности. Алаудинов пообещал закончить спецоперацию поднятием флага РФ во всей Европе.

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Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов готов приехать в Польшу на танке, несмотря на санкции. Об этом он рассказал журналистам. Ранее Алаудинов попал в санкционный список Польши. «Я надеюсь, что как раз на танках мы в Польшу к ним и придем, потому что в этом случае как раз мне не нужна будет ни виза, никакое разрешение министра внутренних дел Польши, и кого бы то ни было, кто сегодня находится у власти. Потому что на тот момент их уже не будет», — заявил командир спецназа РИА Новости. Спецназ «Ахмат» участвует в спецоперации РФ на Украине. Апти Алаудинов ранее занимал пост секретаря чеченского Совбеза. 2 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров освободил командира от этой должности. Алаудинов пообещал закончить спецоперацию поднятием флага РФ во всей Европе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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