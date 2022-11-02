Кадыров освободил командира «Ахмата» от важной должности в Чечне

Кадыров освободил командира «Ахмата» от должности секретаря Совбеза Чечни
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Совместное заседание высшего и генерального совета Единой России, ВДНХ. Москва, кадыров рамзан, портрет
Соратник Кадырова покинул пост по собственному желанию Фото:

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова освобожден от должности секретаря Совбеза Чеченской республики. Соответствующий указ подписал глава региона Рамзан Кадыров.

«Освободить Алаудинова Апты Ароновича от занимаемой должности секретаря Совета экономической и общественной безопасности Чеченской Республики по собственной инициативе с 31 октября 2022 года», — указано в документе. Он опубликован на сайте главы чеченского лидера.

Спецназ «Ахмат» принимает участие в спецоперации на Украине. Алаудинов был назначен на должность секретаря чеченского Совбеза в июле 2022 года. Имеет звания Героя России и Героя ЛНР за мужество и героизм в ходе СВО.

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Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова освобожден от должности секретаря Совбеза Чеченской республики. Соответствующий указ подписал глава региона Рамзан Кадыров. «Освободить Алаудинова Апты Ароновича от занимаемой должности секретаря Совета экономической и общественной безопасности Чеченской Республики по собственной инициативе с 31 октября 2022 года», — указано в документе. Он опубликован на сайте главы чеченского лидера. Спецназ «Ахмат» принимает участие в спецоперации на Украине. Алаудинов был назначен на должность секретаря чеченского Совбеза в июле 2022 года. Имеет звания Героя России и Героя ЛНР за мужество и героизм в ходе СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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