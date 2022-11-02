Кадыров освободил командира «Ахмата» от важной должности в Чечне

Соратник Кадырова покинул пост по собственному желанию
Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова освобожден от должности секретаря Совбеза Чеченской республики. Соответствующий указ подписал глава региона Рамзан Кадыров.
«Освободить Алаудинова Апты Ароновича от занимаемой должности секретаря Совета экономической и общественной безопасности Чеченской Республики по собственной инициативе с 31 октября 2022 года», — указано в документе. Он опубликован на сайте главы чеченского лидера.
Спецназ «Ахмат» принимает участие в спецоперации на Украине. Алаудинов был назначен на должность секретаря чеченского Совбеза в июле 2022 года. Имеет звания Героя России и Героя ЛНР за мужество и героизм в ходе СВО.
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