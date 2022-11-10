Командир чеченского отряда на Украине пообещал закончить СВО поднятием флага РФ во всей Европе

10 ноября 2022 в 12:52 Размер текста - 17 +

Командир чеченского батальона «Ахмат» Апти Алаудинов предложил завершить СВО, воздвигнув флаг над всей Европой Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Победа России в спецоперации должна быть отмечена поднятием флага РФ в Киеве, а также по всей территории Европы. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «Победу встретить в конечном итоге мы должны с водружением наших флагов в Киеве. Дальше этого же самого заслуживает Варшава, весь блок НАТО, и, в конечном итоге, уже должен потерпеть крах сатанинский монстр — Америка», — рассказал он в прямом эфире «Независимого телевидения Севастополя». Спецназ «Ахмат» принимает участие в спецоперации на Украине. Алаудинов был назначен на должность секретаря чеченского Совбеза в июле 2022 года, но 2 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров освободил командира от этой должности в Чечне. Также Алаудинов имеет звания Героя РФ и Героя ЛНР за мужество и героизм в ходе СВО.

Победа России в спецоперации должна быть отмечена поднятием флага РФ в Киеве, а также по всей территории Европы. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «Победу встретить в конечном итоге мы должны с водружением наших флагов в Киеве. Дальше этого же самого заслуживает Варшава, весь блок НАТО, и, в конечном итоге, уже должен потерпеть крах сатанинский монстр — Америка», — рассказал он в прямом эфире «Независимого телевидения Севастополя». Спецназ «Ахмат» принимает участие в спецоперации на Украине. Алаудинов был назначен на должность секретаря чеченского Совбеза в июле 2022 года, но 2 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров освободил командира от этой должности в Чечне. Также Алаудинов имеет звания Героя РФ и Героя ЛНР за мужество и героизм в ходе СВО.