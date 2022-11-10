Командир чеченского отряда на Украине пообещал закончить СВО поднятием флага РФ во всей Европе

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Командир чеченского батальона «Ахмат» Апти Алаудинов предложил завершить СВО, воздвигнув флаг над всей Европой Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Победа России в спецоперации должна быть отмечена поднятием флага РФ в Киеве, а также по всей территории Европы. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Победу встретить в конечном итоге мы должны с водружением наших флагов в Киеве. Дальше этого же самого заслуживает Варшава, весь блок НАТО, и, в конечном итоге, уже должен потерпеть крах сатанинский монстр — Америка», — рассказал он в прямом эфире «Независимого телевидения Севастополя».

Спецназ «Ахмат» принимает участие в спецоперации на Украине. Алаудинов был назначен на должность секретаря чеченского Совбеза в июле 2022 года, но 2 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров освободил командира от этой должности в Чечне. Также Алаудинов имеет звания Героя РФ и Героя ЛНР за мужество и героизм в ходе СВО.

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Победа России в спецоперации должна быть отмечена поднятием флага РФ в Киеве, а также по всей территории Европы. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «Победу встретить в конечном итоге мы должны с водружением наших флагов в Киеве. Дальше этого же самого заслуживает Варшава, весь блок НАТО, и, в конечном итоге, уже должен потерпеть крах сатанинский монстр — Америка», — рассказал он в прямом эфире «Независимого телевидения Севастополя». Спецназ «Ахмат» принимает участие в спецоперации на Украине. Алаудинов был назначен на должность секретаря чеченского Совбеза в июле 2022 года, но 2 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров освободил командира от этой должности в Чечне. Также Алаудинов имеет звания Героя РФ и Героя ЛНР за мужество и героизм в ходе СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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