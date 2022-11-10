Военный эксперт Безсонов: ВСУ попали в ловушку, наступая в Херсонской области 11 ноября 2022 в 05:27 Размер текста - 17 + ВСУ понесли потери во время наступлений в Херсонской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ во время наступления в Херсонской области понесли потери, пытаясь нанести удар по российским войскам. Об этом в своем telegram-канале сообщил военный эксперт, бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов. «Судя по всему, украинские вояки так быстро хотели зайти в Херсон пофоткаться, что понесли ощутимые потери на минных заграждениях. Так спешили геройски догнать и ударить в спину нашим бойцам, что сами нарвались», — рассказал Безсонов, ссылаясь на собственные источники. Эксперт также сообщил, что ВСУ подорвались во время наступления на село Мыловое. «Каховку никто не штурмует. Был ракетный удар, отработала наша ПВО», — написал Безсонов. В херсонской области ситуация остается самой напряженной. Генерал армии Сергей Суровикин сообщил о решении отвести войска из Херсона и с правого берега Днепра. Под контролем России сохраняется 60% территории. ВСУ во время наступления в Херсонской области понесли потери, пытаясь нанести удар по российским войскам. Об этом в своем telegram-канале сообщил военный эксперт, бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов. «Судя по всему, украинские вояки так быстро хотели зайти в Херсон пофоткаться, что понесли ощутимые потери на минных заграждениях. Так спешили геройски догнать и ударить в спину нашим бойцам, что сами нарвались», — рассказал Безсонов, ссылаясь на собственные источники. Эксперт также сообщил, что ВСУ подорвались во время наступления на село Мыловое. «Каховку никто не штурмует. Был ракетный удар, отработала наша ПВО», — написал Безсонов. В херсонской области ситуация остается самой напряженной. Генерал армии Сергей Суровикин сообщил о решении отвести войска из Херсона и с правого берега Днепра. Под контролем России сохраняется 60% территории. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям