Новая акция в экопроекте Тюмени вызвала ажиотаж у горожан и депутатов

Диктант в новом экопроекте Тюмени соберет горожан и депутатов

11 ноября 2022 в 10:44 Размер текста - 17 +

Присоединиться к проекту и записаться на диктант в экодоме «Гудвин» может каждый желающий Фото: пресс-служба «Тюменского экологического объединения» Всероссийский экодиктант пройдет в Тюмени в экодоме «Гудвин», который расположен рядом с одноименным торговым центром. Акция здесь стартует во Всемирный день переработки отходов 15 ноября и повторится 17, 23 и 25 ноября. Из-за ажиотажа зарегистрироваться сейчас можно только на последний день, пояснили URA.RU в пресс-службе «Тюменского экологического объединения» («ТЭО»). В диктанте также примут участие тюменские депутаты. «Присоединиться к проекту и записаться на диктант в экодоме „Гудвин“ может каждый желающий: сейчас регистрация открыта на 25 ноября, на 17 часов. Записаться можно на странице „Тюменского экологического объединения“ в социальной сети „ВКонтакте“. Количество мест ограничено», — пояснили в пресс-службе регионального оператора по обращению с отходами. Там также отметили, что первыми откликнулись на участие в акции тюменские депутаты, сотрудники аппарата областной думы и эковолонтеры. Подготовка ко встрече участников экодиктанта идет полным ходом. «Нашим гостям мы продемонстрируем наглядные примеры возможностей сферы обращения с отходами и переработки вторсырья, а также подарим уникальный экологичный сувенир», — рассказали в «ТЭО». Ежегодный Всероссийский экодиктант проходит с 11 по 27 ноября. Проект нацелен на формирование экологической культуры и популяризацию экологических знаний. В 2021 году в акции приняли участие более 3,4 млн человек. Экодом «Гудвин» был открыт 27 октября и по итогам первой недели работы более 500 человек принесли на переработку крышки, пакеты и другие отходы. На площадке проводят лекции и мастер-классы на тему экологии. Экодома также появились и в других городах Уральского федерального округа: Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Подобный проект будет запущен и в Свердловской области.

Всероссийский экодиктант пройдет в Тюмени в экодоме «Гудвин», который расположен рядом с одноименным торговым центром. Акция здесь стартует во Всемирный день переработки отходов 15 ноября и повторится 17, 23 и 25 ноября. Из-за ажиотажа зарегистрироваться сейчас можно только на последний день, пояснили URA.RU в пресс-службе «Тюменского экологического объединения» («ТЭО»). В диктанте также примут участие тюменские депутаты. «Присоединиться к проекту и записаться на диктант в экодоме „Гудвин“ может каждый желающий: сейчас регистрация открыта на 25 ноября, на 17 часов. Записаться можно на странице „Тюменского экологического объединения“ в социальной сети „ВКонтакте“. Количество мест ограничено», — пояснили в пресс-службе регионального оператора по обращению с отходами. Там также отметили, что первыми откликнулись на участие в акции тюменские депутаты, сотрудники аппарата областной думы и эковолонтеры. Подготовка ко встрече участников экодиктанта идет полным ходом. «Нашим гостям мы продемонстрируем наглядные примеры возможностей сферы обращения с отходами и переработки вторсырья, а также подарим уникальный экологичный сувенир», — рассказали в «ТЭО». Ежегодный Всероссийский экодиктант проходит с 11 по 27 ноября. Проект нацелен на формирование экологической культуры и популяризацию экологических знаний. В 2021 году в акции приняли участие более 3,4 млн человек. Экодом «Гудвин» был открыт 27 октября и по итогам первой недели работы более 500 человек принесли на переработку крышки, пакеты и другие отходы. На площадке проводят лекции и мастер-классы на тему экологии. Экодома также появились и в других городах Уральского федерального округа: Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Подобный проект будет запущен и в Свердловской области.