Экс-чиновнику из ЯНАО отказали в домашнем аресте

Экс-чиновник из ЯНАО останется в СИЗО

11 ноября 2022 в 12:53 Размер текста - 17 +

Мужчина обвиняется в получении взятки Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени областной суд не стал менять меру пресечения и оставил экс-директора ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО» Игоря Боркуна в СИЗО. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Тюменский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу адвоката, действующего в интересах Игоря Боркуна, просившего заменить ему меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест. Решение Ленинского районного суда Тюмени вышестоящая инстанция оставила без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — сообщают в ведомстве. По решению суда Игорь Боркун будет продолжать находиться в СИЗО до 30 ноября 2022 года. Мужчина обвиняется в получении взятки в размере более 26 миллионов рублей за содействие в получении госконтрактов, используя свое служебное положение.

В Тюмени областной суд не стал менять меру пресечения и оставил экс-директора ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО» Игоря Боркуна в СИЗО. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Тюменский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу адвоката, действующего в интересах Игоря Боркуна, просившего заменить ему меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест. Решение Ленинского районного суда Тюмени вышестоящая инстанция оставила без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — сообщают в ведомстве. По решению суда Игорь Боркун будет продолжать находиться в СИЗО до 30 ноября 2022 года. Мужчина обвиняется в получении взятки в размере более 26 миллионов рублей за содействие в получении госконтрактов, используя свое служебное положение.