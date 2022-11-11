Экс-чиновнику из ЯНАО отказали в домашнем аресте

Экс-чиновник из ЯНАО останется в СИЗО
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Павел Тигеев в суде. Тюмень, тюрьма, решетка, за решеткой, охрана
Мужчина обвиняется в получении взятки Фото:

В Тюмени областной суд не стал менять меру пресечения и оставил экс-директора ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО» Игоря Боркуна в СИЗО. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Тюменский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу адвоката, действующего в интересах Игоря Боркуна, просившего заменить ему меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест. Решение Ленинского районного суда Тюмени вышестоящая инстанция оставила без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — сообщают в ведомстве.

По решению суда Игорь Боркун будет продолжать находиться в СИЗО до 30 ноября 2022 года. Мужчина обвиняется в получении взятки в размере более 26 миллионов рублей за содействие в получении госконтрактов, используя свое служебное положение.

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В Тюмени областной суд не стал менять меру пресечения и оставил экс-директора ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО» Игоря Боркуна в СИЗО. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Тюменский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу адвоката, действующего в интересах Игоря Боркуна, просившего заменить ему меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест. Решение Ленинского районного суда Тюмени вышестоящая инстанция оставила без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — сообщают в ведомстве. По решению суда Игорь Боркун будет продолжать находиться в СИЗО до 30 ноября 2022 года. Мужчина обвиняется в получении взятки в размере более 26 миллионов рублей за содействие в получении госконтрактов, используя свое служебное положение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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