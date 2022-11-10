Бастрыкину сообщат о курганце, которого задержали за стрельбу на улице

11 ноября 2022 в 14:07 Размер текста - 17 +

Главе СК РФ Александру Бастрыкину сообщат о курганце, подозреваемом в стрельбе в Щучье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования дела по стрельбе на улице в Щучье Курганской области. Об этом говорится в официальном аккаунте Следственного комитета РФ в соцсети «ВКонтакте». «Главе ведомства будет доложено о расследовании покушения на убийство из хулиганских побуждений в Курганской области», — указано в посте. Представлять доклад о ходе расследования поручено руководителю следственного управления по Курганской области Богдану Францишко. Ранее URA.RU писало, что утром 10 ноября вооруженный мужчина открыл стрельбу по машинам на улице города Щучья Курганской области. Полиция совместно с Росгвардией задержали стрелявшего. Позже стало известно, что подозреваемый украл карабин из открытой машины на улице. По данным областного УМВД, в действиях мужчины усматриваются признаки покушения на убийство, в отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 105 УК РФ. Также известно, что подозреваемый 19-летний щучанец ранее был судим за кражи и угон автомобиля.

Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования дела по стрельбе на улице в Щучье Курганской области. Об этом говорится в официальном аккаунте Следственного комитета РФ в соцсети «ВКонтакте». «Главе ведомства будет доложено о расследовании покушения на убийство из хулиганских побуждений в Курганской области», — указано в посте. Представлять доклад о ходе расследования поручено руководителю следственного управления по Курганской области Богдану Францишко. Ранее URA.RU писало, что утром 10 ноября вооруженный мужчина открыл стрельбу по машинам на улице города Щучья Курганской области. Полиция совместно с Росгвардией задержали стрелявшего. Позже стало известно, что подозреваемый украл карабин из открытой машины на улице. По данным областного УМВД, в действиях мужчины усматриваются признаки покушения на убийство, в отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 105 УК РФ. Также известно, что подозреваемый 19-летний щучанец ранее был судим за кражи и угон автомобиля.