В Пермском крае выплатили пособия на 2250 детей мобилизованных

В семьях мобилизованных пермяков — свыше трех тысяч детей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Выплаты по 15 тысяч рублей произведены на 2250 детей мобилизованных пермяков. Об этом URA.RU рассказала координатор проекта «Помощь здесь. Пермский край» Лилия Ширяева со ссылкой на данные минсоца.

«Наиболее активно идет работа по оказанию материальной помощи семьям с детьми. Уже собрали 2 055 заявлений на 3 012 детей. Выплата произведена на 2 250 детей», — рассказала она.

Всего в семьях мобилизованных воспитываются 3320 детей. На каждую семью составлен социальный паспорт. Также в составе семей 418 пожилых человека, в том числе 94 инвалида.

За помощью к властям обратились 3 523 семьи. Помощь в бытовых вопросах — привезти дрова, доставить лекарства, отремонтировать печь, электропроводку и так далее, потребовалась 297 семьям. За кредитными каникулами обратилось 855 семей. Помощь с документами для предоставления мер соцподдержки оказывается 2134 семьям.

Выплаты на детей начали переводить с 21 октября. Также мобилизованные получат по 100 тысяч единовременной выплаты. Перечисления начнутся уже в ближайшее время. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае создали единый центр помощи мобилизованным. Частичная мобилизация проходила в России с 21 сентября по 28 октября.