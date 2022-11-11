Военный с позывным «Кузьмич» из казачьего батальона «Дон», участвующий в зоне боевых действий в Херсоне рассказал, из каких стран НАТО чаще всего воюют наемники на Украине, а также пообещал бороться с ними и защищать русские земли. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU.
«Сейчас на Украине воюет очень много наемников из стран НАТО. В частности, США, Англии и Польши. Это чужеземцы на исконно наших русских землях, которые еще в Великую Отечественную войну отбивали наши деды и прадеды. И мы будем тоже стоять там до конца», — сказал казак.
Ранее URA.RU писало, что боец из Урала пообещал «очистить русские земли от националистов ВСУ и искоренить фашизм на Украине». Также казак из батальона «Дон» рассказал о захваченных в боях трофейных танках и дронах и поделился советами с мобилизованными курганцам.
Специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля. Ее основной задачей является защита жителей Донбасса от агрессии киевского режима и националистов ВСУ.
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