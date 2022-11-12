В Британии увидели сигнал в выводе российских войск из Херсона

The Guardian: вывод российских войск из Херсона говорит о смене стратегии

12 ноября 2022 в 08:38 Размер текста - 17 +

Путин ведет долгий и масштабный конфликт с Западом, пишут в The Guardian Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вывод российских войск из Херсона — не что иное, как смена стратегии президента России Владимира Путина. Его план состоит в том, чтобы посмотреть, как сложится ситуация к концу зимы, предположило издание The Guardian. «Сейчас его [Путина] стратегия состоит в том, чтобы посмотреть, как все сложится к концу зимы, а затем вновь пересмотреть эту стратегию», — передает издание слова бывшего чиновника Министерства обороны РФ. Он также добавил, что российский лидер ведет долгий и масштабный конфликт с Западом. После начала спецоперации Россия освободила некоторые регионы. Среди них Херсонскую область, где сейчас складывается самая сложная ситуация в зоне СВО из-за постоянных атак Украины. Из-за этого Министерством обороны было принято решение переместить мирное население в более безопасные регионы, а также отвести российские войска с правого берега Днепра. Такие меры были приняты ради спасения жизней военных и гражданских. Переброска российских войск на левый берег Днепра завершилась 11 ноября, передает агентство Nation News.

Вывод российских войск из Херсона — не что иное, как смена стратегии президента России Владимира Путина. Его план состоит в том, чтобы посмотреть, как сложится ситуация к концу зимы, предположило издание The Guardian. «Сейчас его [Путина] стратегия состоит в том, чтобы посмотреть, как все сложится к концу зимы, а затем вновь пересмотреть эту стратегию», — передает издание слова бывшего чиновника Министерства обороны РФ. Он также добавил, что российский лидер ведет долгий и масштабный конфликт с Западом. После начала спецоперации Россия освободила некоторые регионы. Среди них Херсонскую область, где сейчас складывается самая сложная ситуация в зоне СВО из-за постоянных атак Украины. Из-за этого Министерством обороны было принято решение переместить мирное население в более безопасные регионы, а также отвести российские войска с правого берега Днепра. Такие меры были приняты ради спасения жизней военных и гражданских. Переброска российских войск на левый берег Днепра завершилась 11 ноября, передает агентство Nation News.