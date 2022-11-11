Глава пермского центра помощи мобилизованным отчитался о поездке в учебные центры Елани и Тюмени

Строгий оценил, как прикамцы проводят боевое слаживание в учебных центтрах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Координатор прикамского центра помощи мобилизованным Константин Строгий отчитался о рабочем визите в учебные центры, где сейчас находятся мобилизованные жители Пермского края. Главная цель поездки — проверить, как проходит боевое слаживание, и понять потребности пермских военных.

«По поручению губернатора региона Дмитрия Махонина посетили Елань, сейчас находимся в учебном центре Тюмени. Мы довезли и передали командирам батальонов персональные посылки из двух районов Пермского края и в целом от жителей Прикамья», — рассказал Строгий. Интервью опубликовано в telegram-канале «Прикамские витязи».

Глава центра помощи мобилизованным также поблагодарил организацию «Добровольцы Донбасса», которые предоставили автомобиль для перевозки груза. Константин Строгий отметил, что при необходимости такие поездки станут регулярными.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин официально озвучил назначение на пост координатора регионального центра помощи мобилизованным Константина Строгого в начале ноября. После чего сразу же отправил его с проверкой в учебные центры страны. Махонин отмечал, что Строгий — это офицер с боевым опытом, служивший в «горячих точках», к тому же грамотный юрист.

URA.RU сообщало ранее, что в Пермском крае создали единый центр поддержки мобилизованных. Он разместился в городском Доме офицеров.