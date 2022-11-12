Президент Турции заявил о нападении Запада на Россию

Турция пытается найти мирное решение конфликта для враждующих стран, заявил Эрдоган
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Запад во главе с Соединенными Штатами Америки «нападает на Россию без ограничений», а РФ оказывает им сопротивление. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Россия — это не обычное государство, это мощное государство. Конечно, Запад во главе с США нападает на Россию почти без ограничений», — передает слова Эрдогана CNN. Турецкий лидер добавил, что Россия оказывает им сопротивление. Также он заявил, что Турция пытается найти мирное решение конфликта для государств, а именно переговоры.
Ранее стало известно, что Эрдоган намерен провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие два-три дня. Также в его планах — общение с главой Украины Владимиром Зеленским.
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