Президент Турции заявил о нападении Запада на Россию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, реджеп эрдоган
Турция пытается найти мирное решение конфликта для враждующих стран, заявил Эрдоган Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Запад во главе с Соединенными Штатами Америки «нападает на Россию без ограничений», а РФ оказывает им сопротивление. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Россия — это не обычное государство, это мощное государство. Конечно, Запад во главе с США нападает на Россию почти без ограничений», — передает слова Эрдогана CNN. Турецкий лидер добавил, что Россия оказывает им сопротивление. Также он заявил, что Турция пытается найти мирное решение конфликта для государств, а именно переговоры.

Ранее стало известно, что Эрдоган намерен провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие два-три дня. Также в его планах — общение с главой Украины Владимиром Зеленским.

Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — каждый вечер в одном письме. Подписывайтесь на нашу эксклюзивную рассылку !
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Запад во главе с Соединенными Штатами Америки «нападает на Россию без ограничений», а РФ оказывает им сопротивление. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Россия — это не обычное государство, это мощное государство. Конечно, Запад во главе с США нападает на Россию почти без ограничений», — передает слова Эрдогана CNN. Турецкий лидер добавил, что Россия оказывает им сопротивление. Также он заявил, что Турция пытается найти мирное решение конфликта для государств, а именно переговоры. Ранее стало известно, что Эрдоган намерен провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие два-три дня. Также в его планах — общение с главой Украины Владимиром Зеленским.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...